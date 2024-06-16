北影《鬼才之道》開賣秒殺　影迷哀號：鬼才搶得到！

記者許逸群／台北報導

以神秘場之姿在今年台北電影節壓軸登場的陰間喜劇電影《鬼才之道》，票券今日（16日）中午正式開賣，超過600張票瞬間秒殺一空，成為今年台北電影節最快賣完的電影，系統更一度當機，網友驚呼：「鬼才搶得到！」

▲《鬼才之道》今年北影賣最快！（圖／牽猴子提供）

即將首次公開亮相的「陰間厲鬼團隊」陳柏霖說：「開心！敬請期待！」張榕容也興奮表示：「有搶到票的觀眾朋友們實在是太幸運了。」王淨則驚訝表示：「《鬼才》等那麼久！現在終於可以跟大家見面了，希望放映當天全場觀眾能一起笑、一起哭，一定很好玩。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《鬼才之道》主演陳柏霖。（圖／牽猴子提供）

導演徐漢強首部執導電影《返校》當年拿下台北電影獎6個獎項成為最大贏家，包含最佳劇情片、百萬首獎等，更讓王淨拿下最佳女主角獎。他帶著新作《鬼才之道》來到台北電影節作為神秘場首映，格外有意義，也向搶票的觀眾致謝：「有一種好不真實的感覺，像在做夢一樣。」

電影《鬼才之道》全新概念的陰間喜劇，由陳柏霖、張榕容、王淨、百白、瘦瘦、姚以緹主演。故事劇情從一間沒落的都市傳說「旺來大飯店」414號房開始，過氣女鬼天后凱薩琳與鬼經紀人Makoto為了在鬼界不被時代淘汰，得找尋出路，力爭上游的厲鬼們，要如何繼續成名陽間，創造新的都市傳說。