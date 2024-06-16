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洪詩產後4個月認了「遇最大難題」！目睹娃惡化…PO大哭圖：反覆發作

記者潘慧中／綜合報導

洪詩2023年和男星李運慶登記結婚後，隔年1月迎來寶貝女兒的誕生。事隔4個多月，她16日在社群網站坦承育兒至今遇到的最大難題，「就是口水疹」，附上淚眼、大哭等表情符號，顯見她的心情，「有前輩媽媽可以指教一下嗎？」

▲▼洪詩。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

▲洪詩女兒反覆出現口水疹。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

洪詩透露，她一直都很勤勞地幫女兒擦口水、更換口水巾，前幾天發現小孩出現一些口水疹時，她還心想要在女兒喝奶前後，都預防性地擦上凡士林。

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然而，洪詩後來發現一開始「用濕紙巾」其實是不對的，於是改用食用水的棉柔巾，幫女兒擦完口水再擦乾後，再擦凡士林，未料進一步「開始反反覆覆的發作」，改擦羊脂膏的效果也是時好時壞。

▲▼洪詩。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

▲▼洪詩無微不至地照顧小孩。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

▲▼洪詩。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

更令人心疼的是，洪詩女兒現在連脖子、雙下巴處也有起疹子，讓她懷疑是否為熱疹，「但我之前擦凡士林也會擦到那，當時我以為是喝奶留下去卡在脖子，是因為這樣才惡化的嗎？」

如今，洪詩沒再幫女兒擦凡士林或羊脂膏了，而是改擦小兒科醫生開的無類固醇藥膏，「但我現在已經搞不清楚到底是怎樣了，今晚先從洗澡水不要太熱下手吧，只能一步一步試試看了。」

洪詩IG全文：

四個月後目前遇到最大難題
就是口水疹

一直都蠻勤勞的擦口水以及更換口水巾
但前幾天發現有一點點口水疹
於是天想說認真喝奶前後擦凡士林來預防
從一開始用濕紙巾
才發現是不對的
改用食用水的棉柔巾擦乾淨再擦乾再擦凡士林
然後就開始反反覆覆的發作
然後改擦羊脂膏
也是時好時壞

現在連雙下巴那邊跟脖子也有
讓我在猜測還是熱疹？
但我之前擦凡士林也會擦到那
當時我以為是喝奶留下去卡在脖子
是因為這樣才惡化的嗎？

然後現在凡士林羊脂膏都沒擦了
改擦擦小兒科醫生開的無類固醇藥膏
但我現在已經搞不清楚到底是怎樣了
今晚先從洗澡水不要太熱下手吧
只能一步一步試試看了

#有前輩媽媽可以指教一下嗎
#求解答

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