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「4位轉學生竟是aespa！」500名高中生不知情嚇瘋　她見女神狂發抖

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團aespa由寧寧、GISELLE、KARINA、WINTER組成，她們近日以新歌〈Supernova〉回歸樂壇，音源表現優異，更難得造訪高中校園宣傳，由於學生事前都不知情，看到4位女神站在講台上，超近距離帶來2首歌曲演出，還一起度過了近1個小時的「上課」時間，全場500名學生幸福不已，引起熱烈迴響。

▲▼「4位轉學生竟是aespa！」500名高中生不知情嚇瘋　近距離。（圖／翻攝自Studio Peanut Butter YouTube）

▲▼4位轉學生竟是aespa，500名高中生不知情嚇瘋。（圖／翻攝自Studio Peanut Butter YouTube）

▲▼「4位轉學生竟是aespa，500名高中生不知情嚇瘋。（圖／翻攝自Studio Peanut Butter YouTube）

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aespa回歸期忙碌，仍抽空參加節目《秘密轉學生》，為了給高中生一個驚喜，4人穿著青春十足的制服裝站上講堂，布幕拉起時，她們皆背對著台下，正當學生還在納悶她們是誰時，KARINA轉身並帶來歌曲〈Supernova〉演出，近500名學生又驚又喜，馬上陷入一陣瘋狂尖叫。

▲▼「4位轉學生竟是aespa！」500名高中生不知情嚇瘋　近距離。（圖／翻攝自Studio Peanut Butter YouTube）

▲▼aespa帶來兩首歌演出。（圖／翻攝自Studio Peanut Butter YouTube）

▲▼「4位轉學生竟是aespa！」500名高中生不知情嚇瘋　近距離。（圖／翻攝自Studio Peanut Butter YouTube）

不只帶來歌曲演出，aespa還與學生們共度了開心的課外時間，熱情地自我介紹：「大家好，我們是今天轉學來的aespa。」台下又是一陣尖叫，她們在台上答題圈與叉互動，更分享私密TMI，最後一位獲勝學生上台與她們互動，但她緊張到狂發抖直呼「說不出話來」。

▲▼「4位轉學生竟是aespa！」500名高中生不知情嚇瘋　近距離。（圖／翻攝自Studio Peanut Butter YouTube）

▲▼aespa還與學生玩遊戲，獲勝女學生看到女神狂發抖。（圖／翻攝自Studio Peanut Butter YouTube）

▲▼aespa！」500名高中生不知情嚇瘋　近距離。（圖／翻攝自Studio Peanut Butter YouTube）

該名學生現場與aespa一起跳了〈Savage〉，並獲得合照福利，最後團體帶來〈Armageddon〉最後一首歌曲演出，度過歡樂的1個小時時光，特別企劃的影片上傳後，短短2天內累積67萬觀看率，粉絲嗨喊「太幸福了」、「我也想要轉學生是aespa」。

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aespa, GISELLE, Giselle, Karina, Winter, Ningning

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