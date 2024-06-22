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專訪／Elijah Woods撞名《魔戒》佛羅多　地勤看到護照也震驚

記者蕭采薇／專訪

上月底來台開唱Elijah Woods，不但門票15分鐘完售，一連20首歌曲更讓現場歌迷聽得相當感動。他在演出結束後隔天接受《ETtoday星光雲》專訪，開心表示：「這是我第一次來亞洲，台北場絕對是最棒的演出之一！」尤其粉絲的熱情更是令他難忘。

▲Elijah Woods來台演出。（圖／LIVE NATION TAIWAN提供）

▲Elijah Woods首度來台開唱，門票15分鐘完售。（圖／LIVE NATION TAIWAN提供）

30歲的Elijah Woods，在巡迴演出結束後，就即將在加拿大完婚。他的情歌《Last Girl》就是寫給當時還是女友，如今已是未婚妻的歌曲。Elijah Woods甜蜜的說：「《Last Girl》對我是一首很特別的歌，我體認到她就是我的最後一個女孩，我在生命中非常快樂的時期寫了這首歌。」

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▲▼歌手 以利亞伍茲（Elijah Woods）獨家專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲Elijah Woods在演出隔天，接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

他坦言：「我寫歌只想對自己誠實，老實說，因為我快要結婚了，我現在只想要馬上回家。」不過被問到是否有可能在婚禮上演唱這首歌？Elijah Woods笑說：「每個人都為我是不是要在自己婚禮上唱歌，但我不會。」他解釋，因為提到音樂就有壓力，但婚禮上他只想好好享受這刻。

▲▼歌手 以利亞伍茲（Elijah Woods）獨家專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲Elijah Woods即將結婚，提到未婚妻眉開眼笑。（圖／記者黃克翔攝）

儘管在音樂上已經有所成就，不過Elijah Woods也和記者分享，他從小的一個小煩惱，就是名字和飾演《魔戒》電影中哈比人「佛羅多」的演員伊利亞伍德（Elijah Wood）撞名。但Elijah Woods也開玩笑說：「不過我的木頭（Wood）比較多喔，是複數。」他坦言，常常去機場搭飛機時，遞出護照就看到地勤露出驚訝的神情，「但他們一抬頭，就會發現是不同人。」

▲Elijah Woods來台演出。（圖／LIVE NATION TAIWAN提供）

▲Elijah Woods對台北場歌迷的熱情印象深刻。（圖／LIVE NATION TAIWAN提供）

 

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