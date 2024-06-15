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徐小可泰國買房台灣賣房　準備在台中購入百坪豪宅

記者葉文正／台北報導

徐小可日前與老公阿BEN在泰國曼谷買下1600萬元泰銖的新房，目前租給日本房客，不過她今天也透露，要賣掉8層樓透天塔，將在台中南屯另買百坪豪宅，為了三個小孩孟母三遷也在所不惜。

▲▼ 徐小可出席沙瓦迪卡！Bangkok探索曼谷房產博覽會。（圖／記者李毓康攝）

▲ 徐小可出席曼谷房產博覽會。（圖／記者李毓康攝）

雖然很愛帶全家到泰國玩，但徐小可今天被問到，孩子們喜歡泰國嗎？她則出人意料地說：「老大白開水一開始很討厭泰國，因為我一直在逛街，後來帶他們去海島玩，吃不同美食，他們就開始喜歡了，能留住人的真的都是美食。」

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▲▼徐小可、高山峰出席沙瓦迪卡！Bangkok探索曼谷房產博覽會 。（圖／記者李毓康攝）

▲徐小可與高山峰 。（圖／記者李毓康攝）

不過就算已經在泰國置產，徐小可與阿BEN一家，也把泰國當成一個偶爾去度假的地方，「真的好喜歡那裏的泳池，就算不會游泳也想要下去，而且我們的公設都會維護的很好，認為投資狀況是蠻好的開始，跟當初說的投資報酬率是相符的。」

▲▼阿BEN(左)與徐小可帶孩子們泰國買房。（圖／碩盛國際不動產提供）

▲阿BEN(左)與徐小可帶孩子們泰國買房。（圖／碩盛國際不動產提供）

他們今年舉家搬到台中去，正是為了孩子讀書，據說學校也是吳淡如介紹，徐小可說想陪在孩子身邊，臺北房子在出售，定居台中至少7年，也已看好台中房子，但這次不是透天，權狀大概是110坪，室內約60幾坪。

他們位於新店的8層好宅，大到據說客人常常不知道自己身在哪一層。徐小可也提到，房子從購買到裝潢，共花了5800萬元，室內空間共132坪，如今要把這間充滿回憶的房子賣掉，也是會有點捨不得。

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徐小可, 泰國, 白宮這一家

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