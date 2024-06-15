周杰倫罕見曬娃！「抱2歲女兒」現身海邊　Jacinda超萌髮辮成亮點

記者劉宜庭／綜合報導

周杰倫與昆凌婚後育有2女1男，包括大女兒Hathaway、兒子Romeo、小女兒Jacinda，對於孩子隱私極為注重的他，今（15日）罕見曬娃，PO出抱著2歲小女兒現身海邊的照片，畫面被讚十分溫馨有愛。

▲周杰倫抱著小女兒背對鏡頭。（圖／翻攝自周杰倫IG）

照片中，周杰倫穿著連帽衫背對鏡頭，抱著小女兒站在海灘上，欣賞美麗的日落，遠處的城市天際線清晰可見，高樓大廈在夕陽的餘暉下顯得格外迷人，天空漸變的色彩，從淺藍到金黃色，與大海的靜謐形成了和諧的畫面。

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有趣的是，周杰倫分享所見美景時，寫下題目：「舒服，每天都這樣的天空，做人就會更有自信，知道為什麼嗎？」接著，他陸續寫下幽默解答：「因為你會一直抬著頭走路，用鼻孔看著別人。」

▲周杰倫提問。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲周杰倫解答。（圖／翻攝自周杰倫IG）



貼文一出，隨即引來粉絲大讚「全天下最美的畫面」、「最美好的時刻」、「看著哥3個寶貝的後腦勺長大的」、「三公主好可愛」、「做哥的孩子真幸福，可以跟著哥全世界遊玩」。

另外，Jacinda的髮型也成為眾人目光亮點之一，不少網友直呼被融化「女鵝的小辮兒好可愛哦」、「小公主的頭髮肯定是哥綁的」，更有歌迷趁機敲碗「小小小周應該也要有一首專屬歌吧哈哈哈哈哈」、「哥是不是靈感來了哈哈」、「這是新專輯封面？」、「哥什麼時候出新歌呢」。