高山峰談孫鵬近況被警告不能問　送小孩泰國念書還被說當心被割腰子

記者葉文正／台北報導

藝人高山峰今天出席泰國房地產分享會活動，最近受訪時分享將帶兩個小孩到泰國念書，談買房他說泰國最吸引他的地方是泳池。但他也被問到孫鵬近況，他則透露：「我跟鵬哥是同門，但我有被警告不要問，但我認為任何大國家大都市都會有黑暗面，但應該是沒有下蠱這件事。」

▲高山峰出席曼谷房產博覽會 。（圖／記者李毓康攝）

高山峰也提到可能要在泰國置產的原因，「因為很多產業往泰國去了，我也掀去看小孩子可以唸什麼學校，還拍了相關影片，照這個邏輯 去找比較適合的物件，我喜歡泰國的心情和小可是一樣的。」

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▲高山峰被問到孫鵬近況 。（圖／記者李毓康攝）

高山峰也提到，7/2將飛泰國，跟老婆小孩一起，「我們家恩恩跟小花先去唸暑期班，看看他們喜不喜歡，如果喜歡就考慮讓他在泰國讀書，不過目前還沒買房。」

▲狄鶯、孫鵬與孫安佐一家逐漸和好。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

至於為何會想在泰國定居？高山峰說：「曼谷的那邊滿舒服的，以前曾想說退休在沖繩，現在覺得到泰國也很好， 選項上泰國更符合需求，曼谷國際化程度比較高。」他也被問到，去泰國不會擔心被下蠱？他搞笑說：「我還被朋友警告說小心不要被割腰子咧，不管什麼大國家大城市，還是有陰暗面的地方。」並不會擔心這些流言。

高山峰經紀公司與孫鵬系出同門，今天也被問到孫安佐情況，他斬釘截鐵地說：「應該是沒有下蠱這件事，我跟鵬哥同公司，我私下有關心鵬哥，經紀人說大家現在都不要打擾鵬哥，我也就沒有多問。」也建議大家，希望孩子求學期還是可以陪伴孩子。