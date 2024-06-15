雷／《戀愛兄妹》他們真的交往了！這2人被罵爆⋯網傻眼：變鬼故事

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戀愛實境節目《戀愛兄妹》於14日收官，5對姊弟、兄妹檔度過奇幻的旅程，最終成全了3對CP互選，雖然成真的只有一對情侶檔，仍讓觀眾揚起幸福笑容。另外3對CP中還有一對出乎大眾意料之外，卻也迎來罵聲，網友崩潰直呼「整組走鐘壞掉」，同樣引起超高討論度。

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▲世承、正燮互選。（圖／翻攝自LINE TV）



隨著《戀愛兄妹》接近尾聲，幾對情侶檔的曖昧關係越發明朗，世承對正燮產生誤會，她誤以為男方沒思考對最終選擇之後的發展，但透過姊姊允荷調解後，兩人才解開心中隔閡，並在最後一刻和好，互選對方為有好感的人，世承跑向正燮上演甜蜜擁抱戲份，看得全場歡呼不已。

▲▼宰亨沒能挽回智媛最終眼眶泛淚。（圖／翻攝自LINE TV）



一家歡喜一家憂愁，智媛、宰亨、鎔宇（又譯：龍宇）的三角戀則讓觀眾看到崩潰不已，智媛、宰亨本來發展得順利，不論是陽台曖昧對話、早晨互相道早安，都讓粉絲以為他們會成為最終CP；沒想到半路殺出鎔宇，他對於初雅突然就沒感覺了，一心一意只想追智媛，成功動搖女方的心。

最終選擇時，宰亨仍盡全力表達出自己的心意，「就算我們相處的時間很少，但我真的是打從心底感到開心與幸福，跟妳一起約會的時間全都是真心的」，用情至深的他難得公開訴說情意，但深知智媛的心已經不在他身上，最後還是忍不住紅了眼眶、沒能挽回智媛。

▲▼智媛選鎔宇網友全傻眼。（圖／翻攝自LINE TV）



智媛轉向選擇鎔宇，男方露出開朗笑容問她「回韓國之後，要一起度過更多時間嗎？」她靦腆笑著答應，並走上前深深擁抱彼此。這對CP在新加坡的表現令觀眾摸不著頭續，粉絲為宰亨與初雅抱屈，最終選擇遭眾多網友罵翻，還有粉絲幽默形容「戀愛故事變鬼故事」。

▲允載、允荷後來真的交往了。（圖／翻攝自LINE TV）



《戀愛兄妹》誕生的真實情侶檔則是允載、允荷，兩人是相差4歲的姐弟戀，允載從頭到尾真心都望著允荷一人看，霸氣宣言「節目結束就交往」，非常男子漢的告白讓人心動不已，下了節目後，兩人果然成為真實情侶檔，一起度過聖誕節、情人節與彼此的生日，成為本次好感度最高的CP。