林襄出現超正師妹　捨年薪百萬薪　靜靜全力投入小龍女

記者葉文正／台北報導



中華職棒味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女，舉辦「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」開放報名至今，已吸引超過上百位女孩報名參加，包括藝人、演員、歌手、職籃啦啦隊、網紅、youtuber、模特兒等，就連前日本女團AKB48成員也來台參加徵選。

▲靜靜好身材可說是小龍女未來強力應援。（圖／翻攝靜靜IG）

這批獲選者也將成為練習生，受到球隊投入培訓資源等課程，進行訓練與考核，讓女孩們能夠在演藝職涯上，有更全方位且具有國際化的發展。

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▲靜靜加入小龍女甄選。（圖／莉奈享務所）

今年徵選報名者中，在網路上有十多萬人追蹤的高人氣直播主-靜靜（李依靜）竟願意捨棄年薪百萬的直播收入，把直播的時間幾乎全部用來準備徵選，每月還自掏腰包近五位數，投入訓練、上課，只為了可以讓自己更有機會獲選。靜靜表示：「徵選的機會，一年只有一次，錯過了就要等一年，成為小龍女啦啦隊是我的夢想，沒有什麼是比我徵選小龍女更重要的事了。」

▲靜靜積極備戰。（圖／莉奈享務所）

身高153公分，體重42公斤，個子嬌小比例卻超好的靜靜，經常被只是看到她照片的人誤會是個身材高挑的女孩，她笑說，「我只是看起來是個高個臉」。為了這次徵選，聘請專業的舞蹈老師，來替我一對一教學，平均每週上課四天，最高紀錄是為了練好一首應援曲，連續五天到舞蹈教室報到；她說，我不是從小就開始學習舞蹈，唸的也不是科班，接觸舞蹈，至今也才二年時間而已，我比別人晚起步，所以我要比別人更努力。

▲穿上日式服裝也很可愛。（圖／莉奈享務所）

其他時間她則是用來健身、皮拉提斯等，鍛鍊自己的體能及雕塑體態，還嘗試用民俗療法的方式去拉筋，她說，拉筋時真的很痛苦！但為了讓自己在跳舞的時候，身型姿勢可以更好看，在苦也要撐過去。由於自己是個夜貓子，這段期間也調整回正常作息。



靜靜飲食部分，則是透過戒糖、減少攝取澱粉、清淡飲食、水煮，忍不住的時候就多吃水果來滿足糖份等，速食類、炸物則是最多一個月吃一次，然後只咬一口，不能吃完。發現戒糖後，自己的皮膚、氣色都有變的比以前好多了，身體也比較不容易水腫。現階段，就是全心全意練習味全龍所有的應援舞，讓球團可以感受到我想加入小龍女的決心，更充實棒球比賽的規則與常識，日後若徵選上成為小龍女一員時，至少基礎底子都打好了，就比較不會有舞蹈跟不上的問題及變成其他成員的負擔。



此外，靜靜還出國拜廟、神社求籤、配戴水晶，加持祈願能夠入選成功。她說，去拜過新加坡的菩薩、泰國的四面佛，還有台灣的寺廟，只要人家說很靈驗的，我都想說可以去拜看看，有拜有保佑，增加祝福、安全感。之前去日本淺草寺求籤的時候竟得到吉籤，籤詩上的內容寫到「天龍降甘霖」讓我全身起雞皮疙瘩，感受到滿滿的加持。參加徵選期間，聽到有小龍女成員戴幸運水晶，於是立馬也跑去同一家店買了水晶來配戴。



靜靜也說，我自己是一個很容易緊張，所以超害怕徵選時怯場，導致表現失常。這段期間，我的粉絲們知道我在忙著準備徵選，他們就很貼心的在醞釀，等到正式開始投票的期間為我拉票；他們也結集要在徵選當天到場替我應援打氣。靜靜還提到，自己有個女生的粉絲，她爸爸是某個大企業公司的老闆，旗下有許多員工，知道我有參加徵選，她還拜託她爸爸，用公司的廣播系統，對全體員工喊話，叫大家要來幫我投票。



談起生命中最重要的人時，靜靜則說，是媽媽，她也坦言「我是一個報喜不報憂的人，如果真的選上，成功了我才敢跟媽媽說」。現在我還不敢讓媽媽知道自己有參加徵選，我怕到時媽媽問起有沒有選上的時候，有選上當然媽媽會很開心，沒選上時我也不想讓媽媽失望。媽媽只有看到我每天早起去運動、跳舞、常吃水果，她都會說這樣很好，為自己的身體累積健康的本錢。但我有發現媽媽的鄰居阿姨，有關注到我參加小龍女徵選的事情，搞不好鄰居阿姨已經出賣我了。靜靜也說，「如果選上小龍女，我一定要帶著媽媽一起來球場，看我跳舞，鄰居阿姨也一起請他來」。



「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」於6月30日中午12點報名截止；預計將於7月27日進行決賽選拔；7月7日至13日期間還會有網路投票。