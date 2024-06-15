壹柒柒服役9年遭撤職「百萬退伍金飛了」　收同性私訊邀約：會動搖

▲前陸軍兩棲海龍蛙兵士官「壹柒柒」，遭國軍撤職後他成人影音平台實戰直播引發話題。（圖／侯世駿攝／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

前陸軍兩棲海龍蛙兵士官「壹柒柒」在社群媒體上擁有超過22萬粉絲，因被舉報拍攝性愛片並上網販售，事件曝光後遭到國軍撤職，之後他加入成人影音平台SWAG繼續實戰直播，引發話題。壹柒柒接受時報周刊CTWANT專訪表示，從不把自己定位是AV男優，「我覺得我就是一般的影像創作者、自媒體，單純就是記錄我自己玩樂的過程，這樣而已，我也不是為了創作而去做這件事情，我是因為做這件事情，才有這些作品出來」。

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▲壹柒柒因被舉報拍攝性愛片並上網販售，事件曝光後遭到國軍撤職。（圖／侯世駿攝）

服役國軍9年多的壹柒柒，今年3月被檢舉和多名女性拍攝性愛片並上網販售，不僅讓曾是陸軍航特部兩棲偵察營資深士官的他，慘遭國軍三大過撤職處分，就連原有的百萬元退伍金也瞬間飛了。不過他進軍成人娛樂業後，和推主「N」、網紅太妃糖兩次真槍實彈演出，兩人互動不僅吸引超過萬人觀看，也為他賺進超過20萬的收入。

▲壹柒柒慘遭國軍三大過撤職處分，透露原有的百萬元退伍金瞬間飛了。（圖／侯世駿攝）

兩次「大戰」都是邀約前幼兒園老師，壹柒柒表示不是刻意安排，只是剛好跟N、太妃糖都是多年的實戰好友，「我沒有辦法用工作的方式去做這件事情，邀有一些感情、交情的基礎在，才有辦法有後續這些互動，跟親密接觸，我也滿享受跟她們相處的時間、都滿舒服的，那我相信她們也是一樣的感覺，不然應該就只會是那種見一次面就不會再有聯絡的關係」。

透露加入平台後有接到AV女優邀約合作，壹柒柒說自己立刻拒絕，他解釋：「不是說對方條件不好，畢竟不認識，因為對性這塊以合作出發我沒辦法做得太順心會有障礙一點。」也表示自己對於片商等等等私訊邀約都不會特別回應，「我就是個自媒體，沒有想要在片商之下去拍片這樣」。

▲壹柒柒加入直播平台，「學姊」前輔導長內內特別現身站台。（圖／趙文彬攝）

很少回應私訊的壹柒柒，搞笑提到某次因為被降價5千，讓他好奇回應了一位同性私訊，「之前在X上有男生說幫我口，從5千一路開價開到2萬，結果再下一次跳到1萬5，我才回問怎麼會降價？我跟對方說你真的不要再出價，我怕你越出越高，我會動搖」。

他透露自己平常靠運動打球維持健美身材，一個月會去健身房3、4次，六、日都會和朋友相約打球。而近期因為在媒體曝光知名度大增，球友們整隊的人要求跟他一起大合照，「我也是覺得很誇張，還有比賽同隊的人女友說要我的簽名照」。

▲先前陳沂直播，特別邀來壹柒柒及內內同台大聊性幻想及性癖好等特殊話題。（圖／翻攝自SWAG）

至於露臉部分，壹柒柒表示：「看過我的人，不管戴口罩或是只戴墨鏡，都看得出來是我。」至於先前網路上流傳在服役期間的露臉照，他無奈地說因為剛好自己經過5天4夜的訓練，正是憔悴狼狽的時候，「網友太狠了，可不可能一些有好看一點的露臉照，真的很哭夭，都不是好看的時候，截圖都不好看」。

正式出道至今，壹柒柒透露已接到不少的業配或是合作邀約，「這陣子曝光有不少的合作邀約，但有時候會滿矛盾的，覺得有的邀約合作太刻意，為了合作去做會違背自己的本意，X上面也有人私訊我上女性議題的益智節目，我覺得自己滿有興趣的」。

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