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獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！白皙長腿外露　貼心陪男友媽

記者田暐瑋／綜合報導

網紅Toyz販售大麻菸彈被判刑4年2個月，5月16日入監服刑至今已滿30天，在認愛篠崎泫後，女方也越來越大方放閃，發文公開收到80頁的信，並在文末附上害羞的表情符號，如今有讀者目擊篠崎泫和Toyz媽媽近日一起到台中監獄探監。

▲篠崎泫探監Toyz。（圖／讀者提供）

▲篠崎泫探監Toyz。（圖／讀者提供）

《ETtoday》接獲讀者提供影片，近日目擊篠崎泫和Toyz媽媽到台中監獄探監，篠崎泫雖然戴著黑色口罩，打扮低調，但下半身穿短褲露出白皙修長美腿，相當吸睛，一路陪在男友媽媽旁邊，而Toyz媽媽則是手拿著一個紅色大袋子，似乎是要轉交給Toyz的用品。

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▲篠崎泫探監Toyz。（圖／讀者提供）

▲篠崎泫探監Toyz。（圖／讀者提供）

篠崎泫13日才發文公開一封Toyz親筆寫的長達80頁的信，寫道：「received P80 this week lllolll。」貼文曝光後，除了吸引網友按讚之外，也有人好奇留言問篠崎泫在收到信會一次看完還是慢慢看，為此，她透露自己會先一次看完，後來再重複看好多次。至於有網友建議她與Toyz可以共同出書，篠崎泫則幽默表示：「照這樣下去，可能出成哈利波特了。」

▲篠崎泫。（圖／翻攝自Threads／hsyan0625）

▲篠崎泫Toyz。（圖／翻攝自Threads／hsyan0625）

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