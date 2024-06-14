眾網紅受波特王爆料牽連！呱吉喊「無證據別獵巫」　認了：也收過邀約

記者劉宛欣／綜合報導

百萬網紅波特王出面爆料稱中國大陸方面近期向台灣網紅發出邀約，前往當地拍攝旅遊影片，此舉也被大眾解讀為是「大外宣」的一部分，這把火燒到了許多近日前往中國大陸旅遊的網紅，逼得不少人紛紛出面解釋澄清。前台北市議員呱吉（邱威傑）14日也針對此次的輿論風波發表看法，直言「不論真偽，都不應該在毫無證據的情況下獵巫」。

▲呱吉針對波特王爆料的後續風波給出看法。（圖／翻攝自呱吉臉書）

呱吉14日購過臉書聊起對這次邀請台灣網紅去中國拍片的相關爆料看法，他直言：「這個資訊的真偽我無從判斷，但過去的確有這種前例。」並坦承地表示過去自己也曾經被邀請過，只是拒絕了，因為「實在不想拍片拍到一半，突然被要求拿個我是中國人的牌子出來」，但他仍認為大眾不該在無證據的情況下獵巫。

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呱吉指出前往中國大陸旅遊、工作、演出，都沒有受到台灣法律禁止，也非需要在道德上被譴責的行為，他語重心長地表示：「在毫無根據的情況下，隨意連結網紅、藝人近期前往中國旅遊的行為，這跟指著一個胎記說這是惡魔的象徵有什麼不一樣？」批評近來許多網友急於抓出受邀名單的行為。

▲呱吉發文與留言。（圖／翻攝自呱吉臉書）

貼文底下吸引了不少網友提出不同意見，有人提出質疑，認為只要去就可能會被當成樣板「明顯要台灣人去洗他的地，實在沒辦法若無其事」，呱吉則是親自回覆「同一時間，也有許多人去中國工作與演出，在沒有做任何過分的言行以前，我們也都抱持寬容的態度。台灣應該還是個尊重個人意願的法治國家，誣指別人任何罪行以前，都有核實資訊的義務吧。」期望能夠理性地看待事件。