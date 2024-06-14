吃炸雞「邊用濕紙巾擦嘴」！　金鍾國狂唸崔振赫：吃完去洗手就好

記者劉宜庭／綜合報導

南韓男星金鍾國（김종국）、崔振赫（최진혁）分別有著「節省」與「浪費」的形象，2人近日在節目上，分享許多對於生活習慣的觀念，包括開冷氣、用濕紙巾等小地方，都出現截然不同的做法，一來一往互動笑翻眾人，卻也掀起外界共鳴與討論。

▲崔振赫吃炸雞拿出濕紙巾，結果被金鍾國狂唸。（圖／翻攝自friDay影音）

在節目《我家的熊孩子》中，金鍾國和李常敏（이상민）一起前往崔振赫剛搬的新家辦喬遷宴，結果他一看見屋內放著濕紙巾，立刻開罵：「喂臭小子，為什麼不把濕紙巾關起來啊？你這個真的…。」崔振赫則是尷尬笑說：「這是什麼時候打開的啊…。」

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被問「喂，是因為狗狗才用了那麼多濕紙巾吧？」崔振赫微微看眼色回答：「嗯…是啊。」金鍾國則接著唸：「人不怎麼需要用到濕紙巾啦，用衛生紙就好了。」這段畫面讓崔振赫媽媽笑虧：「我希望他（金鍾國）能時不時去管他（崔振赫）一下。」

當3人在餐桌吃炸雞時，崔振赫主動抽了一疊濕紙巾要給客人們用，結果立刻被金鍾國罵「吃完去洗手就好啦，這都幾張了啊？擦個手、給了幾張濕紙巾？你這傢伙！3張欸！」雖然他解釋：「我本來都是邊吃邊擦的…。」對方仍激動表示：「反正都要吃，到底為什麼要擦？我真的無法理解。」

▲金鍾國和崔振赫想法截然不同。（圖／翻攝自friDay影音）

崔振赫也提出自身想法：「我也無法理解你，其實…反正…這種有必要…反正它賣的就是大包裝，一張一張的去計較…。」面對金鍾國質問「你是想搞笑對吧？真的這樣想？別搞笑、你是想搞笑才這樣的吧？你真的這樣生活嗎？」他尷尬回答：「我是真的這麼想…。」

金鍾國聽完哭笑不得，他表示自己平常真的不用濕紙巾，家裡會放也是為了客人準備，或是真的需要的時候才使用，「緊急狀況的話，照理來說一張就可以解決吧？還有，盡量用一般的紙巾。濕紙巾如果不是用來擦超級髒的東西，用完就先放著、用到那天的最後一刻。」讓對方露出不可置信的表情。

▲崔振赫公開近日搬進的新家。（圖／翻攝自friDay影音）

不過，2人截然不同的想法，卻也引發錄影現場嘉賓的討論，一派人表示「我們也那樣用、邊吃邊擦」、「我也是沾到嘴邊就會先擦再吃」、「濕紙巾不就是發明給人用的嗎？」；另外一群人則認為「都吃完再洗不就好了？」、「在家裡吃又沒人看，在家裡可以用手擦啊」，引發兩派意見熱議。

不只濕紙巾，就連崔振赫開冷氣，金鍾國也忍不住唸「開什麼冷氣？」、「18度？」、「沒事不要開冷氣啦」、「你連體溫都很花錢呢」，他也分享平時生活習慣，盡管在炎熱的夏天，他也堅持不開冷氣，睡覺時也只會開電風扇，並且將全身上下的衣服都脫光，笑說：「反而還會覺得有點涼呢。」