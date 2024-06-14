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「直播天后」瑪菲司驚悚中邪畫面公開　《嘎啦》邪門咒語穿腦難忘

記者蕭采薇／台北報導

結合邪教、惡靈附身、祭典等恐怖元素的電影《嘎啦》（GALA），由《民雄鬼屋》監製劉楓棋、邱茂庭共同打造，聯手小說家敷米漿操刀劇本。「特效化妝師」儲旭也為直播天后瑪菲斯，在片中打照一系列中邪後的恐怖面容，其中一幕瑪菲斯牙齒斷裂，嘴角腐爛的畫面，令網友看了直呼「不敢直視」。

▲《嘎啦》前導預告，直播天后瑪菲司中邪畫面公開。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《嘎啦》前導預告中，直播天后瑪菲司中邪畫面公開。（圖／CATCHPLAY提供）

前導預告中，五名年輕人前往有著恐怖傳說的度假村探險，並在詭異的建築物中全程直播，將一連串的驚悚事件公諸於世，背後究竟因何而起？預告中提到的「牟哈塔」又是什麼？監製劉楓棋說：「聽覺方面，電影中大量運用磨牙聲，來營造從心裡發出的恐懼驚悚氛圍，而視覺方面，我們創造密集視覺，勾起觀眾深層的恐懼。」

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▲《嘎啦》前導預告，直播天后瑪菲司中邪畫面公開。（圖／CATCHPLAY提供）

▲五名年輕人前往傳有靈異恐怖事件的度假村探險。（圖／CATCHPLAY提供）

曾獲得第53屆金鐘獎最佳美術設計，並參與過電影《咒》、《紅衣小女孩》等恐怖片的特化師儲旭親手操刀，除了為本片打造大量讓人不敢直視的化妝特效，同時他亦參與本片演出，飾演探險小隊直播主的一員，儲旭分享：「這次以密集恐懼為主題打造恐怖片《嘎啦》電影裡的特殊化妝，連我自己都覺得好噁心又可怕，將密集恐懼與恐怖片中的元素結合，是台灣電影中較少見的題材，觀眾絕對不能錯過！」

▲《嘎啦》前導預告，直播天后瑪菲司中邪畫面公開。（圖／CATCHPLAY提供）

▲探險小隊在詭異的建築物中全程直播，將一連串的驚悚事件公諸於世。（圖／CATCHPLAY提供）

在片中儲旭也為直播天后瑪菲斯打照一系列中邪後的恐怖面容，其中一幕瑪菲斯牙齒斷裂，嘴角腐爛的畫面，令網友看了直呼「不敢直視」！瑪菲斯笑說：「原以為可以在大銀幕上美美的演出直播主的角色，沒想到我是中邪的直播主，第一次參與恐怖片覺得非常有趣，拍攝現場嘗試的特殊化妝效果令我非常難忘，看到自己的樣子都覺得恐怖！」

▲《嘎啦》前導預告，直播天后瑪菲司中邪畫面公開。（圖／CATCHPLAY提供）

▲五名猛主將在詭異的度假村中全程直播。（圖／CATCHPLAY提供）

電影《嘎啦》描述直播主瑪菲司一家抵達即將開幕的度假村舉行活動，從未料到等待自己的竟是恐怖的降臨。阿序為了探得真相，與好友天仁召集網友再次前往度假村探險，並以此在網路上獲取流量，豈知這竟是一段從1960年延續至今從未停止過的邪惡祭典，電影將於7月19日全台上映。

 

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