鐵粉注意！《藍色監獄》7／12上映　電影預售2種票開跑

記者吳睿慈／台北報導

日本超人氣足球動畫《藍色監獄》原作銷售突破3000萬冊，劇場版《藍色監獄–EPISODE–凪》即將在7月12日全台上映。片商於14日中午12點在博客來線上獨家開始預售電影票，限量推出單人票與雙人票，並推出5分鐘《天才覺醒篇》的懶人包，讓觀眾在入場前快速預習，完全沒看過的觀眾也可以透過介紹與精彩的比賽過程看見動畫組製作的用心。

▲《藍色監獄–EPISODE–凪》電影預售2種票開賣。（圖／羚邦提供）



片商限量推出「藍色監獄計畫」中呼應全世界最自私攻擊手的「世界巔峰單人票」以及象徵「御影玲王與凪誠士郎」兩人真摯友情的「最佳拍檔雙人票」，單人票票價399元，附送電影票券1張之外，還附贈凪誠士郎、御影玲王、潔世一、蜂樂迴、千切豹馬、國神煉介與系師凜等7位追求自我的一流球員卡。「最佳拍檔雙人票」票價599，除了電影交換券2張外，還有2份象徵御影玲王與凪誠士郎兩人友情的電影收藏夾與2人的學生證風小卡。最適合與摯友一起來購買，讓這次觀影的約定更加深你們的友情，預售票與特典數量有限，售完為止。

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▲▼《藍色監獄》7月12日上映。（圖／羚邦提供）







「《藍色監獄》5分鐘天才覺醒懶人包」精簡地介紹了《藍色監獄》這部史上最熱血、最瘋狂的足球動畫，讓觀眾快速複習第一季24集的精彩過程與人物關係。動畫裡的「藍色監獄計畫」預計從300位高中生前鋒中創造出世界第一的攻擊球員，在這場攸關足球生命的極限生存競爭裡，眾多高中生賭上自己未來的足球生命，挑戰藍色監獄的特殊訓練，而被淘汰的人將永遠失去日本代表隊的權利。

《劇場版 藍色監獄–EPISODE–凪》講述一個足球天才遇見伯樂的故事，某日，玲王與凪收到「藍色監獄」計畫的邀請函，那裡齊聚300位野心勃勃的高中足球前鋒馬狼照英、劍城斬鐵、潔世一、蜂樂迴、千切豹馬與系師凜等一流好手，玲王與凪一同前往這座充滿競爭的監獄裡，在與多位強敵激烈對戰的過程中，天才凪誠士郎終將迎來覺醒的時刻。