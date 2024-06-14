「言承旭現身靈堂」安慰邱瓈寬！全身黑停留15分　Energy牛奶悼念

▲言承旭戴帽子、口罩低調現身邱媽媽靈堂。（圖／林士傑攝／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

演藝圈大姐大「寬姐」邱瓈寬的母親1日於榮總病逝，享耆壽93歲，追思會開放進入倒數階段，言承旭、洪曉蕾、Energy成員牛奶、王菲經紀人陳家瑛等人都到場悼念。

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▲洪曉蕾表示有在靈堂抱邱瓈寬。（圖／林士傑攝）

▲Energy成員牛奶到邱媽媽靈堂悼念。（圖／林士傑攝）

言承旭今身穿黑衣、戴帽子、口罩低調現身，在靈堂待了超過15分鐘，被問到有沒有關心寬姊，他單手比出讚手勢，低調回應：「有有有」，隨後就快步上車。Energy成員牛奶在靈堂待了約20分鐘，被問到有沒有跟寬姊說什麼？他雙手合十表示：「保重身體。」隨即匆匆離開。

洪曉蕾今戴墨鏡現身，她表示寬姊瘦了很多，她就是抱抱寬姊，「寬姊看起來比前幾天好多了，看到很多朋友關心寬姊，希望她能快點回到原來的大姐大，也希望邱媽媽可以在天上保護寬姊。」

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