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吳慷仁17公分巨物在《破浪男女》曝光　他承認是自己遞履歷才能演

記者葉文正／台北報導

限制級電影《破浪男女》今天舉行記者會，包括導演楊雅喆、影帝吳慷仁、劉主平、柯煒林、梁湘華等主要演員齊聚，女主角劉主平表示，除了第三點之外，其他都允許讓吳慷仁碰觸，吳慷仁被提前爆雷有17公分的「巨陽」將在電影中曝光，他也笑說自己其實還喜歡舔腳，看了電影就知道。

▲▼吳慷仁出席電影破浪男女記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲吳慷仁出席電影破浪男女記者會。（圖／記者李毓康攝）

女主角劉主平在戲中全裸演出，她坦承即便全裸也需要做防護，但是整個團隊包括吳慷仁都讓人覺得安心，在互動上，她也稱讚吳慷仁：「慷仁在每次拍攝前，都會先跟我說，等等會碰到我的哪裡，若我不想要也會避開，我都會說你就碰，原則上只有第三點不能碰。」吳慷仁則形容，很多性愛戲有點類似攀岩，就是三點不動一點動，頗為耐人尋味。

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▲▼劉主平出席電影破浪男女記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲劉主平電影中全裸大膽嘗試新戲。（圖／記者李毓康攝）

吳慷仁說自己在《破浪男女》中飾演的單親霸是個標準的海王，但他也自爆：「因為有朋友建議我要推薦自己給楊雅喆導演，所以我就自己寄履歷給導演，包括什麼什麼資歷幾年，這部片我根本沒看過劇本就答應了，雖然演過爸爸，但這次的演出是做錯事，犯過錯，將錯就錯，把自己被誤會的地方走向極致，甚至被理解原諒要重生，卻沒有機會的人，導致沉淪在那個狀態。」

▲▼吳慷仁(左起)、劉主平、梁湘華、柯煒林出席電影破浪男女記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲吳慷仁(左起)、劉主平、梁湘華、柯煒林出席電影破浪男女記者會。（圖／記者李毓康攝）

由於片中有大量性愛場面，吳慷仁甚至謙稱，「我比較輕鬆，除了練布袋戲，愛腳腳之外，還有吃其他地方，不過這些大膽的戲份，現實生活中沒有嘗試過，拍完後有種叛逆感，我看了兩次，也不感覺到情色，沒有不舒服的色慾，還可以感受到活生生活在那個世界。」他也提到，片中要吃「馬賽魚湯」，但其實他平常不吃魚，後來工作人員有幫他改塞雞肉，算是很貼心。

▲《破浪男女》吳慷仁、劉主平約炮後互釣對方胃口比誰先暈船。（圖／台北双喜電影提供）

▲《破浪男女》吳慷仁、劉主平約炮後互釣對方胃口比誰先暈船。（圖／台北双喜電影提供）

而他在片中正面全裸，17公分巨物終於毫不掩飾地呈現在鏡頭前，他對此則隱晦表示：「這次拍戲很像回到以前，不是要從商業主流片發展，想要從文藝片，但是大環境把我推到別的戲，而且我沒有包袱，有自然回到初衷的感覺。」導演楊雅喆也透露，只要有親密戲現場都是要收手機，一喊卡就有人立刻保護遮住女生。」

吳慷仁則形容現場狀況，「拍完裸露戲，我都是自己轉身蹲下來而已。但我感受到主平她是在專注狀態，很自在。以往拍性愛戲，或是私密接觸部分會很緊張小心。這次我在家裡什麼都沒準備。開拍前也問導演，我需要呈現有什麼體型，但導演並沒有對我設限。

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破浪男女, 吳慷仁, 柯煒林, 劉主平

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