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余天、李亞萍現身陪伴寬姐！　擔憂曝余苑綺孩子近況：又被帶走了

記者蕭采薇／台北報導

演藝圈大姐大「寬姐」邱瓈寬母親1日因肺炎病逝，享耆壽93歲。不少好友們到追思會場，陪伴寬姐度過喪母之痛。有40年交情的余天、李亞萍夫婦14日特地到場，總共待了50分鐘，安慰好友。

▲▼邱瓈寬媽媽辭世，余天李亞萍夫妻前來弔唁。（圖／記者湯興漢攝）

▲邱瓈寬媽媽辭世，余天、李亞萍夫妻前來弔唁。（圖／記者湯興漢攝）

余天表示：「媽媽過世一定非常心痛，每個人都是這樣，也有給她擁抱，我們真的經常碰面，私下關係都很好。」李亞萍也透露，有安慰邱瓈寬「節哀」，期望她早日走出喪母痛。

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余天女婿陳鑒（Gary）先前涉嫌當車手裁定收押，余苑綺的兩個小孩先前已順利帶回余家，李亞萍14日卻透露，孩子們自從那天後，隔天又被帶回去了，由余苑綺生前所找的外傭照顧，李亞萍擔憂地說：「主要很害怕現在社會風氣，小孩子的成長要很注意，擔心這個。」

▲▼邱瓈寬媽媽辭世，余天李亞萍夫妻前來弔唁。（圖／記者湯興漢攝）

▲邱瓈寬媽媽辭世，余天、李亞萍夫妻前來弔唁。（圖／記者湯興漢攝）

14日是追思靈堂最後一天，上午陸續有言承旭、「鳥來嬤」吳敏、Energy成員牛奶（葉乃文）、王菲經紀人陳家瑛、洪曉蕾等人到場。言承旭並未多說話，而媒體詢問寬姐狀況時，比出「讚」回應媒體後離去，似乎在說寬姐狀況還不錯。

▲▼邱瓈寬媽媽辭世，鳥來嬤吳敏前來弔唁。（圖／記者湯興漢攝）

▲「鳥來嬤」吳敏前來弔唁。（圖／記者湯興漢攝）

「鳥來嬤」吳敏說，她當年跟寬姐合作電影《大尾鱸鰻》培養出好交情，「我在電影裡演的就是她的原型，我們私底下是很好的朋友，她的狀態都很OK，也有跟她說加油、抱抱她。」

 

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邱瓈寬, 余天, 李亞萍

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