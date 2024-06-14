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英倫天團「Take That」相隔17年宣佈來台！　11月高雄開唱掀回憶殺

記者蕭采薇／台北報導

2024年壓軸最強「回憶殺」英倫天團Take That（接招合唱團）正式宣佈，將在11月16日帶著世界巡迴《Take That - This Life On Tour 2024》在高雄流行音樂中心感動開唱。早前社群網路上一則「2007」（即上一次Take That來台年份）配上內文經典名曲《Patience》的歌詞彩蛋，一天內已吸引超過萬人討論猜測，徹底勾起樂迷青春回憶。

▲▼Take That 接招合唱團 。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲「Take That」接招合唱團，相隔17年宣佈來台。（圖／Live Nation Taiwan提供）

歌迷紛紛哭喊：「一等是整整17年多啊」、「我們準備接招了」、「我最愛的男團，我的青春回憶」，睽違17年，由三人終極黃金陣容，包括靈魂核心Gary Barlow（蓋瑞巴洛）、永遠的萬人迷Mark Owen（馬克歐文）及唱跳擔當Howard Donald（霍華唐納）再度集結，攜手再啟動人樂章。

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1989年話題成軍，從90年代風靡至今，堪稱英倫男團始祖Take That，一出道首支單曲《Do What U Like》裸上身養眼音樂錄影帶，瞬間擄獲了無數少女歌迷的心，隨後首張專輯《Take That & Party》全英飆下雙白金，接著就是超過30年稱霸排行的音樂旅程。

席捲全世界，一首又一首招牌傳唱曲《Back for Good》、芭樂情歌《How Deep Is Your Love》、氣勢滂薄的《Patience》、重返榮耀的《Greatest Day》等，締造了12首英國金榜冠軍單曲，就連權威媒體BBC也表示：「Take That是繼The Beatles披頭四合唱團後，最受歡迎的英國樂團」。

每一次Take That展開世界巡迴總是造成一票難求的搶購風潮，甚至寫下多項驚人售票記錄，這一次選定高雄！繼2007年訪台後，睽違17年帶著《Take That - This Life On Tour 2024》重返回歸，於高雄流行音樂中心開唱。

三人相聚Gary Barlow、Mark Owen、Howard Donald與粉絲一同經歷過分合、或是快樂與悲傷時刻，在經歷時間的淬煉後，繼續擁抱著相同的信念，終於要在11月16日與大家相約在《Take That - This Life On Tour 2024》再創接招炫風。6月20日早上11點Live Nation Taiwan會員搶先購票，6月21日早上11點拓元售票系統全面開賣。

 

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