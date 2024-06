英倫天團「Take That」相隔17年宣佈來台！　11月高雄開唱掀回憶殺

記者蕭采薇/台北報導

2024年壓軸最強「回憶殺」英倫天團Take That(接招合唱團)正式宣佈,將在11月16日帶著世界巡迴《Take That - This Life On Tour 2024》在高雄流行音樂中心感動開唱。早前社群網路上一則「2007」(即上一次Take That來台年份)配上內文經典名曲《Patience》的歌詞彩蛋,一天內已吸引超過萬人討論猜測,徹底勾起樂迷青春回憶。

▲「Take That」接招合唱團,相隔17年宣佈來台。(圖/Live Nation Taiwan提供)

歌迷紛紛哭喊:「一等是整整17年多啊」、「我們準備接招了」、「我最愛的男團,我的青春回憶」,睽違17年,由三人終極黃金陣容,包括靈魂核心Gary Barlow(蓋瑞巴洛)、永遠的萬人迷Mark Owen(馬克歐文)及唱跳擔當Howard Donald(霍華唐納)再度集結,攜手再啟動人樂章。

1989年話題成軍,從90年代風靡至今,堪稱英倫男團始祖Take That,一出道首支單曲《Do What U Like》裸上身養眼音樂錄影帶,瞬間擄獲了無數少女歌迷的心,隨後首張專輯《Take That & Party》全英飆下雙白金,接著就是超過30年稱霸排行的音樂旅程。

席捲全世界,一首又一首招牌傳唱曲《Back for Good》、芭樂情歌《How Deep Is Your Love》、氣勢滂薄的《Patience》、重返榮耀的《Greatest Day》等,締造了12首英國金榜冠軍單曲,就連權威媒體BBC也表示:「Take That是繼The Beatles披頭四合唱團後,最受歡迎的英國樂團」。

每一次Take That展開世界巡迴總是造成一票難求的搶購風潮,甚至寫下多項驚人售票記錄,這一次選定高雄!繼2007年訪台後,睽違17年帶著《Take That - This Life On Tour 2024》重返回歸,於高雄流行音樂中心開唱。

三人相聚Gary Barlow、Mark Owen、Howard Donald與粉絲一同經歷過分合、或是快樂與悲傷時刻,在經歷時間的淬煉後,繼續擁抱著相同的信念,終於要在11月16日與大家相約在《Take That - This Life On Tour 2024》再創接招炫風。6月20日早上11點Live Nation Taiwan會員搶先購票,6月21日早上11點拓元售票系統全面開賣。