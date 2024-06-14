串流收視週榜／《墨雨雲間》復仇爽劇正夯！《繁花》《玩家2》上架

記者陳芊秀／綜合報導

大陸最近討論度最高的劇集《墨雨雲間》，主打復仇爽劇路線，成為上半年最大黑馬神劇，這波爆紅熱潮也延燒到台灣串流收視。日劇《Unmet－某腦外科醫的日記－》網播量刷新電視台史上最高紀錄，《ETtoday星光雲》與大家一同關注最新收視排行，同時也介紹熱播夯劇所引發的追劇現象。

friDay影音／宋承憲回歸《玩家2》

▲friDay影音收視週榜（6/3-6/9）。（圖／friDay影音提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

6月熱播韓劇除了池晟的《聯結》，宋承憲睽違6年再度演出《玩家》續集《《玩家2》，也是粉絲關注焦點。《玩家2》描述4大高手合作組成詐騙犯罪集團，將不義之財還給社會的故事，開播火速登上熱門前10名。

▲宋承憲睽違6年演出《玩家2》。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／復仇陸劇《墨雨雲間》

▲Hami Video收視週榜（6/3-6/9）。（圖／Hami Video提供）

陸劇《墨雨雲間》在Hami Video收視排行第4，並且是戲劇類收視第2高，僅次於台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》。該劇描述淮鄉才女「薛芳菲」遭夫家陷害險死，後來以相國千金「姜梨」身分重新回到世人眼前，開始為自己與姜梨展開復仇計畫，吳謹言繼《延禧攻略》再度扮演復仇女性，低迷的人氣因此翻紅，劇中助攻女主角復仇的「素國公」由22歲王星越飾演，兩人雙雙人氣飆漲。Hami Video最新一週收視第一的作品是南韓驚悚電影《破墓》，電影在台灣票房賣破1.2億元。

▲復仇爽劇《墨雨雲間》夯到台灣。（圖／翻攝自臉書）



iQIYI／楊冪《狐妖小紅娘》登冠軍

▲iQIYI收視週榜（6/3-6/9）。（圖／iQIYI提供）

楊冪主演新劇《狐妖小紅娘月紅篇》在台灣終於登上冠軍，超越了黑馬韓劇《背著善宰跑》。《狐妖小紅娘》改編自大陸人氣動漫，砸下超高預算製作拍攝，並找來一票高顏值明星組CP演出，除了楊冪、龔俊的《月紅篇》，還有劉詩詩《竹業篇》、成毅《王權篇》待播。

KKTV／《Unmet》日網日媒力推黑馬

▲KKTV收視週榜（6/3-6/9）。（圖／KKTV提供）

日劇收視排行冠軍依舊是木村拓哉《Believe－為你架起的橋樑－》，是近期台灣觀眾最熱追的日劇，故事來到後半段男主角開始反擊。而另一部話題日劇《Unmet－某腦外科醫的日記－》，由杉咲花主演，作品改編自同名漫畫，描述患有記憶障礙的腦外科女醫師，如何克服後遺症重返醫師之路的故事，失憶梗雖然是電視劇常用的橋段，《Unmet》被稱讚是療癒人心的醫療劇，收視率逐集攀升，第7集播出時因為沖繩發出飛彈警報中斷，大批觀眾湧入串流追劇，單集創下一週內296萬的播放量，刷新紀錄。

LINE TV／《我的婆婆2》穩居第一

▲LINE TV收視週榜（6/3-6/9）。（圖／LINE TV提供）

台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》持續是平台收視第一，日本動畫《鬼滅之刃柱訓練篇》也持續第2名。大陸短劇在串流平台熱度逐漸拉高，雖然演員知名度不高，但是劇情尺度比長劇大，對於追長劇沒有耐心的觀眾反而是新選擇，《南城宴》、《步步深陷》也都闖進熱門前10名。

MyVideo／爆劇級《繁花》台灣開播

▲MyVideo影音收視週榜（6/3-6/9）。（圖／MyVideo提供）

胡歌主演的陸劇《繁花》是大陸2023、2024跨年檔劇集，全劇主要以滬語（上海話）發音，由香港名導王家衛擔任導演，描述1990年代的上海，男主角阿寶闖蕩商界的故事。該劇在大陸創下少有的追劇現象，豆瓣高達8.7分，央視收視率破2%，每集網播量超過6000萬，收視流量雙贏，更在「白玉蘭獎」獲得9項提名，包括最佳男女主角、男女配角、最佳攝影、最佳美術、最佳導演、最佳戲劇、最佳改編編劇等。如今該劇在台灣正式上架，也挑戰台灣觀眾的評價。

▲胡歌《繁花》台灣上架。（圖／MyVideo提供）