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王力宏金曲獎演出致敬衰挨轟　李玟二姐發聲：希望風波快平息

記者蔡琛儀／台北報導

第35屆金曲獎頒獎典禮將於29日舉行，昨天公布由金曲歌王王力宏將擔任表演嘉賓，致敬去年猝逝的好友李玟，消息一出引發外界熱烈討論，連北市議員都發聲質疑，對此，文化部長李遠表示會再請製作單位跟家屬再溝通一次，稍早李玟二姐Nancy也低調回應了。

▲▼王力宏、李玟。（圖／翻攝IG）

▲王力宏將在今年金曲獎上演出致敬李玟。（圖／翻攝IG、台視提供）

李玟二姐李思林（Nancy）向《ETtoday星光雲》表示：「其實問家人也不恰當，我們不方便代表製作單位回答大家的評語。真的去問製作單位吧！也希望這個風波盡快平息。」

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王力宏昨被公布要擔任表演嘉賓，李玟家人對此也樂見其成，李玟家人也表示：「力宏算是和CoCo同時期從美國回來發展的歌手，彼此相知相惜，由力宏來演唱相信CoCo會非常感動。」

而王力宏和李玟當年幾乎是同期加入索尼，人氣程度不相上下，與同樣的製作人合作，被分配到同樣的宣傳團隊，而兩人同樣是在國外長大的洋派背景，諸多共同點更讓兩人締結深厚情誼。在李玟過世後，王力宏發長文悼念兩人30年的友誼，在告別式當天也錄製影片送別好友，加上王力宏曾多次拿下金曲獎，於公實力、於私交情上都還算是相當適合。

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