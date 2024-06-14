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FIFTY FIFTY復活組成5人女團！Keena帶領新成員　9月重磅回歸

記者吳睿慈／綜合報導

南韓爆紅女團FIFTY FIFTY以一首單曲〈Cupid〉打開知名度，怎料於2023年爆發與經紀公司ATTRAKT的合約戰爭，只有成員Keena回心轉意，剩下3位成員黯淡離開。ATTRAKT老闆耗費多時，終於在近日完成成員重組的計劃，14日正式官宣團體復活，將以Keena為首，並與另外4位新成員一起活動，正式成為5人女團。

▲▼FIFTY FIFTY復活組成5人女團，Keena帶領新成員回歸。（圖／翻攝自FIFTY FIFTY IG）

▲FIFTY FIFTY復活組成5人女團，Keena帶領新成員回歸。（圖／翻攝自FIFTY FIFTY IG）

ATTRAKT於14日對外宣布FIFTY FIFTY復活！公司在歷經長時間非公開的徵選後，最終相中4位新成員，團體將以Keena為主軸，組成5人女團再次重新出發。而他們原預計在6月強勢回歸，但公司也表示「雖然知道有很多人正在等待FIFTY FIFTY新消息與等待她們的回歸，但為了專輯的品質與全球市場，仍需要一點時間。」

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為了提高專輯的完成度，ATTRAKT決定把原本預計6月回歸的時間延後到9月，並與粉絲約定不會辜負大家對她們的期待，且在正式專輯發行前，會先透過先行曲表現出FIFTY FIFTY的獨特色彩。

▲Keena透過公司公開了爸爸與安聖日的通話錄音。（圖／翻攝自FIFTY FIFTY官方IG、韓網）

▲FIFTY FIFTY過去是4人女團。（圖／翻攝自FIFTY FIFTY官方IG）

FIFTY FIFTY以五人女團形式重新復活，粉絲一片歡呼聲，也希望未來團體走上花路，期待再次創造下一首爆紅單曲。

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FIFTY FIFTY, Keena, 全洪俊, ATTRAKT

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