IU台灣一次嗑掉2包小泡芙！　「親自爬小巨蛋3F頂端」寵粉舉動曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女歌手IU曾在4月來台在台北小巨蛋舉辦兩場演唱會，她13日釋出活動幕後花絮，她向來重視表現各環節細節，親自衝上台北小巨蛋頂端，並在台上一次嗑兩包小泡芙，吃到露出滿意的笑容，不斷點點頭還分食給工作人員，花絮超可愛。

▲▼IU台親自爬小巨蛋3F頂端，想要看看粉絲的視線。（圖／翻攝自IU YouTube）



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IU於13日釋出台北場演唱會花絮，為了看清楚粉絲的觀看視野，親自爬上位於小巨蛋3樓的黃3E區域，並坐在最後一排向台上的工作人員揮揮手，而她抵台時收下許多義美小泡芙零食，正在彩排時不忘把餅乾拿出來充飢，她形容口感有點像韓國的全壘打巧克力泡芙，但台灣版本的餅皮更厚更大。

▲▼IU一次嗑掉2包小泡芙。（圖／翻攝自IU YouTube）



台上一連嗑兩包小泡芙，IU接著把牛奶口味的打開，還分給工作人員零食，吃得津津有味。演唱會當天她更在後台一一詳讀粉絲送來的大型花束，並玩起粉絲準備的扭蛋機，裡面全是粉絲寫下對她的心意，她感動直呼「這個如果我沒抽到的話該怎麼辦」。

▲▼IU發現中文歌曲提前被曝光，她感到很遺憾。（圖／翻攝自IU YouTube）



而她過去都會為台灣站準備中文歌，此次也不例外，只是她當時彩排時，場外聚集大批粉絲聽音漏，導致驚喜曲外流，她露出難過的表情表示「因為這棟建築物裡有粉絲，所以都被（粉絲）發現了。」她坦言有點遺憾「沒想到這麼多粉絲在外面，也沒想到外面聽得那麼清楚。」

連唱兩天，IU還釋出第一天開唱不小心吸進煙火灰的意外，導致她第二天狀況不太好，雖然喉嚨不適，但依舊表現得完美，讓粉絲見證到她的堅強實力。