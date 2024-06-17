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韓劇《沒有秘密》大玩最夯戀綜梗　從炎上事件見證情感真實面

文／女子學

Netflix本季韓劇《沒有秘密》於5月首播，由《D.P：逃兵追緝令》高庚杓、《紅丹心》姜漢娜、《非常律師禹英禑》朱鐘赫主演。劇情講述新聞主播宋氣魄（高庚杓飾）因一次觸電事故，導致氣魄再也無法藏住內心的想法，冒犯他人的毒舌發言使其面臨職涯低谷；綜藝節目編劇溫宇宙（姜漢娜飾），作為害氣魄失去工作的關係人，決定推出新的節目幫助他度過難關，心直口快的新聞主播將與節目編劇產生怎樣的化學反應？

從《請回答1988》、《D.P：逃兵追緝令》廣受歡迎的高庚杓，在劇中化身直言不諱、四處冒犯人的實境秀嘉賓，其中在口出狂言時的小掙扎、陷入尷尬時的焦慮徬徨，每個畫面都是展示其獲獎肯定的演技。以溫馨歡樂作為劇情基調，不乏甜到心坎裡的浪漫情節，同時又有針對原生家庭不幸的刻畫，豐富且有層次堆疊出的角色性格，在這超乎想像的劇情設定中，保有與劇迷產生共鳴的連結點。

▲韓劇《沒有秘密》劇情大玩最夯戀綜梗。（圖／JTBC，下同）

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國民女婿搭上實話主播，劇情大玩最夯戀綜梗！

出身貧窮的宋氣魄，出社會後便總是刻意隱瞞家世背景，慣於仰賴謊言建立人設的氣魄，竟在電擊意外之後卸下了他的偽裝；曾有好表現的節目編劇溫宇宙，隨著推出節目的收視率低迷，逐漸受到公司冷漠的她，決議找來「國民女婿」金炡憲（朱鐘赫飾）、「實話主播」宋氣魄等人，大膽挑戰兩人都感到陌生的戀愛實境秀。只是宇宙沒有料到的是，金炡憲與宋氣魄之間，竟有著多年未解的矛盾。

「戀愛實境秀」（後稱戀綜）作為現今韓國備受歡迎的綜藝類型，參與者通過節目中挑戰的克服，相互了解並發展感情，其中鉤心鬥角、火爆衝突的情節更成為家家戶戶茶餘飯後的共同話題；以分手情侶再次相會為主題的《換乘戀愛》，或是將單身男女置於孤島的《單身即地獄》，韓國戀綜可說是藉由Netflix推向全世界。《沒有秘密》中對戀綜的刻劃不僅嚴謹，且也真實反映出觀眾對於戀綜的態度，喜歡戀綜的觀眾，更不該錯過從製作角度認識戀綜的機會。

大膽引用戀綜炎上事件，荒誕無稽中見證情感真實面

為了挽救宇宙的編劇人生，氣魄決定加入「戀愛天堂」，對於戀愛一竅不通的氣魄，不僅在節目中受盡冷落，不自然的鏡頭表現更是使製作團隊頭痛不已，慶幸在炡憲的幫助之下，氣魄才漸漸步入正軌。昔為高中同學的炡憲與氣魄，因為原生家庭的問題爆發不可挽回的衝突，多年後在各自領域發光發熱的兩人，亦尋求得到對方原諒的機會，卻沒想到的是多年後的兩人，竟愛上相同的女人。

作為少數以戀綜為故事核心的劇集，《沒有秘密》真實呈現觀眾對於戀綜的迴響，其中刻意設計觀眾喜歡的畫面、把握鏡頭前能表現自己的機會，甚至是參賽者其實另有節目外情人，進而衍生負面輿論的爭議事件，以劇迷的角度來看是格外有趣的。本劇在韓國國內收視率並不亮眼，相較前一檔也是遜色不少，然而其透過綜藝節目的虛偽與荒誕，結合傷疤被彼此撕開的友情，以及男女主角在人生低谷互相扶持的王道情節，仍深受海外劇迷喜愛。

本劇共計12集，結局於6月6日上架平台。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字

女子學, 韓劇, 沒有秘密, 戀綜, 高庚杓, 姜漢娜

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