篠原涼子搭檔笨蛋節奏《YIPS易普症》必看！面對心魔找到人生持續模式

文／女子學

有聽過易普症（YIPS）嗎？它是高爾夫運動中的術語，泛指職業選手在關鍵性揮桿或推桿時，手腕或筋肉發生不受控的抽搐、顫抖與僵硬等症狀，而導致失誤。這種摸不著、看不見的心理衝突，讓人無法做以前能做的事情，稱之「心魔」也不為過。

日劇《YIPS 易普症》是以易普症為題材的懸疑推理輕喜劇。菁英刑警森野徹（笨蛋節奏飾）因某個事件失去了辦案能力，而暢銷推理小說作家黑羽美子（篠原涼子飾）則被名氣所累，無法再動筆。患有易普症的兩人，在遇然的機會下，聯手解謎，成功破解兇殺案件，之後黑羽美子便興起了將森野徹作為下部作品主角的念頭，更就此展開了一場場解開各種案件謎團的搭檔之旅。

▲日劇《YIPS 易普症》是以易普症為題材的懸疑推理輕喜劇。（圖／《YIPS 易普症》劇照，下同）

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同病相憐，更能理解彼此的難處



隨著時代的進步，不管是工作上，還是人際關係，人們所面臨的壓力也與日俱增，而這也讓人患上了各種的心理疾病，不僅使人的身心分離、力不從心，那種無法掌握自己人生的感覺，著實不好受，但如人飲水、冷自知，想讓他人感同身受更是天方夜譚。

黑羽美子與森野徹同樣患有易普症，雖然不可能完全同理對方，但也比旁人更能注意到彼此的狀態。在面對真兇時，森野徹會進入「當機」模式，隨後就逃離現場，而黑羽美子則傳訊息給他，試圖將他拉回來，在這樣的幫助下，森野徹也努力地讓自己完成案件。而此劇有趣的地方，便是兩人的「訊息對話」，不同於單調的文字對話框，而是以彼此在家中最舒服的狀態，配上可愛活潑的畫面，這樣的「鬥嘴」頓時讓「心魔」弱化了不少。

「只要繼續掙扎下去，一定可以重新開始的。」



「想靠自己克服易普症」是森野徹仍堅守刑警之職的信念，看著這樣的他，黑羽美子也燃起不放棄寫小說的鬥志，認為只要不停地掙扎，就能找到生命的破口，再次拾起筆來，也是如此，她才會以取材之由纏著森野徹，而黑羽美子的積極也漸漸地感染了森野徹，讓他的心境有了轉變。

我們常聽到「不要把興趣當成工作」，這樣的說法不是說真的不要如此做，而是原本熱愛的事物做久了，難免會有所疲乏，甚至會開始懷疑自己，陷入是否要放棄的痛苦難題，然後如同黑羽美子與森野徹那般被易普症這類的心理疾病找上門。或許不停地掙扎是在告訴我們，只要堅持自己想做的，慢慢調整執行的方式，就能形成對自己最適合的模式，也就能持續下去了。

《YIPS 易普症》以詼諧有趣的角度，提醒人們試著用正面的心態去看待伴隨壓力而來的心理衝突。但我們若能適時地將自己「暫離」負面情緒，或許可以找到面對這人生難題的答案。

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