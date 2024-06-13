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威廉爆ENERGY牛奶背後辛酸　偷吃藥還要做給這個人看引熱淚

記者葉文正／台北報導


棒棒堂成員威廉今天受邀出席董氏金會停止網路霸凌日活動，談到去年魔獸事件讓他被霸凌到體無完膚，建議大家要有強大心態才能面對網路世界。而出身棒棒堂的他，也積極想要鼓勵團友復出，但他說：「有人不缺錢，所以進度有點慢。」但談到ENERGY成功復出，他也透露牛奶背後辛酸。

▲威廉今天出席董氏基金會活動。（圖／記者葉文正攝）

▲威廉今天出席董氏基金會活動。（圖／記者葉文正攝）

看到ENERGY的復出，威廉感動不已：「他們可以一戰沙場，我非常感動，致我們棒棒堂呢，因為團體中有幾個用錢不能打動他，所以進度比較慢，昨天我們見面，已經好幾人有小孩，我們沒合體也會聊天，我們感情一直蠻不錯，常常聚餐，對於合體完成度百分比有往前推進。」

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▲威廉今天出席董氏基金會活動。（圖／記者葉文正攝）

▲威廉今天出席董氏基金會活動。（圖／記者葉文正攝）

威廉雖對棒棒堂合體有高度期待，但他認為沒有合體成功也OK，「他們都說是我在喬，不過他們體力都還很OK，當年我們在香港也有很多粉絲，只是我們要思考合體要做什麼，還沒有完全想清楚，但ENERGY要開演唱會，這是當初跟粉絲約定好的。」

▲王子邱勝翊回應棒棒堂合體。（圖／翻攝自王子IG）

▲棒棒堂合體有譜。（圖／翻攝自王子IG）

威廉認為，棒棒堂要做哪些事沒有一定共識，若要合體開節目也要問經紀人同不同意，「我出外景時間多，加上每人時間不一定，合體百分比有再往前推進，至少我們不會特別排斥。」

他為ENERGY感到驕傲，「因為他們就是我們的前輩，完成創舉，也是壯舉，而且有合體成功，要做到這樣，彼此要有犧牲，真的難能可貴，也給很多現在40歲或30以上的朋友強心針，很酷。」他也提到敖犬現在都在拍自媒體，戲稱他是「長輩團長」，研究網路內容很厲害。


對於棒棒堂的未來，威廉說演唱會已開過，「我們戲也拍過，甚至在香港紅磡開過兩場，歡迎強而有力的唱片公司來協尋，因為我喬到有點累。」他也指出，ENERGY的牛奶為了練動作，邊吃止痛藥邊練習，他說要讓兒子看到，爸爸也可以做到。為復出花蠻多心力，牛奶已經在吃維骨力，不過很多跳街舞的小孩已經在吃保健食品。

威廉笑說，最近不僅關心敖犬，也關心他的後代。也被問到自己的家庭，威廉說：「兒子主要照顧者是我老婆卓君澤，也有保母，看到孩子成長有對照，把時間精力給他，他會提醒你日子沒有辦法蹉跎，寶寶每個月都在變化，這過程變化很有趣，很開心，雖然外景忙，一回家馬上接手當奶爸。」


至於面臨網路霸凌這件事，他提到現在國小學童自殺數字成長十倍，感到很痛心，比如我們做媒體主持人，開玩笑沒有拿捏好，有時候也蠻難去避免，幽默跟訕笑差一線之隔，當下都會跟夥伴說不好意思，跟對方致意。

網路等同於面對面，魔獸事件他被網友球迷強力攻擊，他認為要建立自己強大自信心，心臟要大顆，「當下我說還好，但還是有受影響，加上老婆說，我要自己去承擔，不會到睡不著覺，我去看了所有留言，沒回幾個，只回幾個非常嚴重的，有人約我要出來輸贏，我會認為鍵盤背後的你為什麼要這樣，我們有甚麼深仇大恨。後來他留殯儀館給我，只是你要這樣做的話，也要負責任，要帶種。」

他也被問到孫安佐事件，「我覺得這不全然是單一事件，不管是孫鵬或狄鶯，三方都很愛彼此，只是教育是否真的管用，爸媽可能都講過，他要為自己負責，不能怪原生家庭，爸媽給你好手好腳，我也是單親，看到很多家庭，我比較幸運，爸媽是教育工作者，為我挑選較好學校，成長過程就還好。」

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威廉, 棒棒堂, ENERGY

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