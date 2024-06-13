大元曖昧勾引林柏宏「是不是還喜歡我」　戲外批第三者：該死的存在

記者蕭采薇／台北報導

林柏宏、謝欣穎、項婕如合作新片《愛的噩夢》，宣布入圍富川國際奇幻影展「Bucheon Choice」國際競賽單元，且為該單元唯一的台灣作品，未上映已屢獲肯定。其中林艾璇（大元）飾演林柏宏高中時曾經暗戀的同學，畢業後重逢，卻曖昧勾引對方。

▲大元（左）飾演林柏宏（右）高中時曾經暗戀的同學，畢業後重逢。（圖／華映娛樂提供）

林艾璇（大元）以《愛的噩夢》首度提名電影獎項，問鼎本屆北影最佳女配角。片中，她飾演林柏宏高中時曾經暗戀的同學，多年後在職場巧遇，重啟緣分。只不過，林柏宏的角色當下正被另一半「控制」，她也因為即將嫁給交往多年的男友，對未來感到茫然。



林艾璇詮釋得甜美溫柔又多情，甚至會單刀直入詢問林柏宏：「你是不是還喜歡我啊？」彷彿一再曖昧勾引。對比現實中的自己，林艾璇說：「我覺得個性上的活潑程度和主動方面，其實跟我本人滿相似的；唯一不同的是在表達悲傷情緒的同時，還要控制好表情，例如眼睛必須瞪大，講話要抑揚頓挫；因為導演希望她更加平穩、沈著，這些部分下蠻多功夫調整的。」

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▲《愛的噩夢》林柏宏與大元成為彼此感情中的第三者。（圖／華映娛樂提供）

如何看待「舊情人」和「第三者」？林艾璇自我分析，「舊情人」是無法再聯繫當朋友，畢竟彼此間都有對方喜歡的特質，如果繼續聯絡的話很容易舊情復燃。至於「第三者」，她笑稱是「該死的存在」，當然，如果不知自己是第三者的無罪。

▲大元以《愛的噩夢》首度提名電影獎項，問鼎本屆北影最佳女配角。（圖／華映娛樂提供）



廖明毅導演與林柏宏、謝欣穎攜手合作的前作《怪胎》也曾入選2020富川奇幻影展，當年更奪下亞洲電影奈派克獎（NETPAC）。此次再度入選，廖明毅表示：「謝謝富川奇幻影展！上次進富川影展已經是4年前的《怪胎》了，希望這次韓國的觀眾也能一樣喜歡這部作品，希望未來有機會能跟韓國的影人交流合作！再次謝謝！」《愛的噩夢》將於7月12日全台上映。