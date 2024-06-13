ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大元曖昧勾引林柏宏「是不是還喜歡我」　戲外批第三者：該死的存在

記者蕭采薇／台北報導

林柏宏、謝欣穎、項婕如合作新片《愛的噩夢》，宣布入圍富川國際奇幻影展「Bucheon Choice」國際競賽單元，且為該單元唯一的台灣作品，未上映已屢獲肯定。其中林艾璇（大元）飾演林柏宏高中時曾經暗戀的同學，畢業後重逢，卻曖昧勾引對方。

▲《愛的噩夢》林柏宏（左）與「大元」林艾璇。（圖／華映娛樂提供）

▲大元（左）飾演林柏宏（右）高中時曾經暗戀的同學，畢業後重逢。（圖／華映娛樂提供）

林艾璇（大元）以《愛的噩夢》首度提名電影獎項，問鼎本屆北影最佳女配角。片中，她飾演林柏宏高中時曾經暗戀的同學，多年後在職場巧遇，重啟緣分。只不過，林柏宏的角色當下正被另一半「控制」，她也因為即將嫁給交往多年的男友，對未來感到茫然。
 
林艾璇詮釋得甜美溫柔又多情，甚至會單刀直入詢問林柏宏：「你是不是還喜歡我啊？」彷彿一再曖昧勾引。對比現實中的自己，林艾璇說：「我覺得個性上的活潑程度和主動方面，其實跟我本人滿相似的；唯一不同的是在表達悲傷情緒的同時，還要控制好表情，例如眼睛必須瞪大，講話要抑揚頓挫；因為導演希望她更加平穩、沈著，這些部分下蠻多功夫調整的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《愛的噩夢》林柏宏（左）與「大元」林艾璇。（圖／華映娛樂提供）

▲《愛的噩夢》林柏宏與大元成為彼此感情中的第三者。（圖／華映娛樂提供）

如何看待「舊情人」和「第三者」？林艾璇自我分析，「舊情人」是無法再聯繫當朋友，畢竟彼此間都有對方喜歡的特質，如果繼續聯絡的話很容易舊情復燃。至於「第三者」，她笑稱是「該死的存在」，當然，如果不知自己是第三者的無罪。

▲《愛的噩夢》林柏宏（左）與「大元」林艾璇。（圖／華映娛樂提供）

▲大元以《愛的噩夢》首度提名電影獎項，問鼎本屆北影最佳女配角。（圖／華映娛樂提供）
 
廖明毅導演與林柏宏、謝欣穎攜手合作的前作《怪胎》也曾入選2020富川奇幻影展，當年更奪下亞洲電影奈派克獎（NETPAC）。此次再度入選，廖明毅表示：「謝謝富川奇幻影展！上次進富川影展已經是4年前的《怪胎》了，希望這次韓國的觀眾也能一樣喜歡這部作品，希望未來有機會能跟韓國的影人交流合作！再次謝謝！」《愛的噩夢》將於7月12日全台上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

推薦閱讀

女星機場耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳是誰」2偶像被點名

女星機場耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳是誰」2偶像被點名

張文綺賣鹹酥雞月賺400萬元 準備要上市上櫃卻遇詐騙

張文綺賣鹹酥雞月賺400萬元 準備要上市上櫃卻遇詐騙

謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」！　張書偉看超久被吐槽：直男無誤

謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」！　張書偉看超久被吐槽：直男無誤

無名女神「小予」宣布懷孕！　「我肚肚有小生命偷偷住進來了」

無名女神「小予」宣布懷孕！　「我肚肚有小生命偷偷住進來了」

陳沂近距離觀賞AV男優裸體　夥伴喘息她大叫「真的好心動」

陳沂近距離觀賞AV男優裸體　夥伴喘息她大叫「真的好心動」

三上悠亞被知名攝影師性騷擾！　2人單獨裸拍「他越過藝術界線」

三上悠亞被知名攝影師性騷擾！　2人單獨裸拍「他越過藝術界線」

無名女神「小予」懷孕了！對象起底是前棒棒堂男孩　交往不到半年閃電官宣

無名女神「小予」懷孕了！對象起底是前棒棒堂男孩　交往不到半年閃電官宣

波特王爆中國砸錢邀10組台灣網紅拍片：我這篇文就當預言

波特王爆中國砸錢邀10組台灣網紅拍片：我這篇文就當預言

「南半球女王」被嫌小！　氣到飆髒話：蛤？蛤？蛤？

「南半球女王」被嫌小！　氣到飆髒話：蛤？蛤？蛤？

唐治平拒認母屍！鄭弘儀提「關鍵疑點」：會不會大家誤會他

唐治平拒認母屍！鄭弘儀提「關鍵疑點」：會不會大家誤會他

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！他私訊給真相：很意外價碼實惠

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！他私訊給真相：很意外價碼實惠

台灣AV崩了？老司機揭密「FC2更優質」　曝台片衰敗5原因：有夠出戲

台灣AV崩了？老司機揭密「FC2更優質」　曝台片衰敗5原因：有夠出戲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

女星機場耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳是誰」2偶像被點名

張文綺賣鹹酥雞月賺400萬元 準備要上市上櫃卻遇詐騙

謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」！　張書偉看超久被吐槽：直男無誤

無名女神「小予」宣布懷孕！　「我肚肚有小生命偷偷住進來了」

陳沂近距離觀賞AV男優裸體　夥伴喘息她大叫「真的好心動」

三上悠亞被知名攝影師性騷擾！　2人單獨裸拍「他越過藝術界線」

無名女神「小予」懷孕了！對象起底是前棒棒堂男孩　交往不到半年閃電官宣

波特王爆中國砸錢邀10組台灣網紅拍片：我這篇文就當預言

「南半球女王」被嫌小！　氣到飆髒話：蛤？蛤？蛤？

唐治平拒認母屍！鄭弘儀提「關鍵疑點」：會不會大家誤會他

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

愛的噩夢, 林柏宏, 謝欣穎, 項婕如, 林艾璇, 大元

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 自拍被鼓鼓亂入…大元變臉「有病是不是？」　頭髮竄出醬翻白眼
  2. 孫安佐認想跟孫鵬打拳賽：友好交流！　父子關係降冰點「爆氣原因全說了」
  3. F級寫真女星「不倫籃球國手」　發文道歉日網洗版轟：期待妳拍AV
  4. 林襄掉出超巨側胸…遭酸「假體要爆了」：整得真好看！她直球反擊
  5. 胡歌「旋風式訪台」結束！　機場寵粉簽名來者不拒
  6. 小孟老師／6月13日星座運勢　雙子坐等錢來
  7. 無名女神「小予」懷孕了！對象起底是前棒棒堂男孩　交往不到半年閃電官宣
  8. 大元曖昧勾引林柏宏「是不是還喜歡我」　戲外批第三者：該死的存在
  9. 黃宏軒其實不姓黃！爸取名超雷：我嚇死　涂善存長毛被叫「鬍哥」
  10. 江志豐爆「和親姊龍千玉大吵」：這種人先不要動　不忍洩內幕

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366