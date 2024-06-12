ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

桃園鐵玫瑰熱音賞卡司公開！　陽帆愛女、準金曲新人都來了

記者蔡琛儀／台北報導

「2024桃園鐵玫瑰熱音賞」將於6月16日及23日在桃園展演中心舉行一系列音樂講唱會，此次活動邀請了多組音樂人，包括同理Zunya、晨悠、Shawn尚融、徐暐翔、ANGIE安吉以及柏霖PoLin等歷屆得獎者擔任講師，分享創作歌曲的心路歷程和如何切入創作的方向及題材，活動免費。

▲▼徐暐翔、Angie安吉。（圖／新視紀整合行銷提供）

▲Angie安吉。（圖／新視紀整合行銷提供）

同理Zunya正在為第二張專輯做準備，並分享創作是他的日記，記錄生活中的每一個事件和心情起伏，他表示，每次近距離分享創作故事和方式都讓他感到興奮；而Shawn尚融則為戲劇《勇氣家族》創作歌曲〈戲弄〉大受好評，他希望在講唱會上讓大家了解他如何定義寫歌和創作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柏霖PoLin則在演唱會後忙於寫歌，他將推出新歌〈懂了〉，並分享創作音樂是他抒情的方式，透過音樂可以去很遠的地方。而陽帆愛女ANGIE安吉正在籌備個人專輯，並申請網路上的音樂創作課程，她分享音樂創作就像日記，過程非常感動。

▲▼徐暐翔、Angie安吉。（圖／新視紀整合行銷提供）

▲徐暐翔。（圖／新視紀整合行銷提供）

入圍金曲35最佳新人獎的徐暐翔正在準備6月21日的專場演出，他認為創作是認識自己與世界的一種方式；而晨悠CHENYO則重新翻唱歌曲〈葉子〉並與徐若瑄合作單曲〈全世界我最不配擁有你〉，她們認為創作本身是一種內心思想和情感的自然流露。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

短裙爆乳廣告吸客！惡雇主逼移工賣淫　皮膚病、性怪癖客人也要接

推薦閱讀

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！他私訊給真相：很意外價碼實惠

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！他私訊給真相：很意外價碼實惠

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋　新歡身分曝光

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋　新歡身分曝光

小S大女兒Elly畢業照2萬人看傻：這18歲？！　「高衩開到腿根」完勝名模

小S大女兒Elly畢業照2萬人看傻：這18歲？！　「高衩開到腿根」完勝名模

蔡尚樺火大回應！「不知道為何林秉聖的車會停在家樓下」揭緋聞真相

蔡尚樺火大回應！「不知道為何林秉聖的車會停在家樓下」揭緋聞真相

唐治平拒認母屍！鄭弘儀提「關鍵疑點」：會不會大家誤會他

唐治平拒認母屍！鄭弘儀提「關鍵疑點」：會不會大家誤會他

Toro爆劈腿！前女友痛訴他「數度精神失控」　開車撞方向盤又躺地大鬧

Toro爆劈腿！前女友痛訴他「數度精神失控」　開車撞方向盤又躺地大鬧

張文綺賣鹹酥雞月賺400萬元 準備要上市上櫃卻遇詐騙

張文綺賣鹹酥雞月賺400萬元 準備要上市上櫃卻遇詐騙

蔡尚樺被爆「換愛內幕」！林秉聖輸冠軍賽第3戰…直奔香閨畫面全被拍

蔡尚樺被爆「換愛內幕」！林秉聖輸冠軍賽第3戰…直奔香閨畫面全被拍

孫安佐爆「在校放火槍」險遭退學！孫鵬求情內幕曝 城市科大回應了

孫安佐爆「在校放火槍」險遭退學！孫鵬求情內幕曝 城市科大回應了

陳芳語「胸前冒2黑圓點」入鏡！中空全被拍…3萬人朝聖讚爆：太辣了

陳芳語「胸前冒2黑圓點」入鏡！中空全被拍…3萬人朝聖讚爆：太辣了

阿沁親揭「分手Faye原因」！僅交往2年：那不叫愛情　曾公開下跪求婚

阿沁親揭「分手Faye原因」！僅交往2年：那不叫愛情　曾公開下跪求婚

快訊／胡歌到台灣了！灰綠西裝超帥現身　粉絲包圍機場掀暴動

快訊／胡歌到台灣了！灰綠西裝超帥現身　粉絲包圍機場掀暴動

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！他私訊給真相：很意外價碼實惠

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋　新歡身分曝光

小S大女兒Elly畢業照2萬人看傻：這18歲？！　「高衩開到腿根」完勝名模

蔡尚樺火大回應！「不知道為何林秉聖的車會停在家樓下」揭緋聞真相

唐治平拒認母屍！鄭弘儀提「關鍵疑點」：會不會大家誤會他

Toro爆劈腿！前女友痛訴他「數度精神失控」　開車撞方向盤又躺地大鬧

張文綺賣鹹酥雞月賺400萬元 準備要上市上櫃卻遇詐騙

蔡尚樺被爆「換愛內幕」！林秉聖輸冠軍賽第3戰…直奔香閨畫面全被拍

孫安佐爆「在校放火槍」險遭退學！孫鵬求情內幕曝 城市科大回應了

陳芳語「胸前冒2黑圓點」入鏡！中空全被拍…3萬人朝聖讚爆：太辣了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 胡歌被禁說「上海、繁花」？陸委會：空穴來風無法評論
  2. 李懿掉現金跟手機代誌大條　被莎莎虧「腦子還好？」
  3. 桃園鐵玫瑰熱音賞卡司公開！　陽帆愛女、準金曲新人都來了
  4. Soya把分手寫成歌「終於接受失戀」！　105字吐情變心聲
  5. 蕭煌奇週六高雄開唱！ 黃小琥友情站台酬勞曝光了
  6. babyMINT粼粼身材練出驚人成果　崩潰哭喊：這是女團的手嗎
  7. 二伯再發聲「擺脫陰霾」！　曬員工合照曝真實心境
  8. 張文綺賣鹹酥雞月賺400萬元 準備要上市上櫃卻遇詐騙
  9. TEEN TOP Niel首場海外SOLO演唱會獻台灣！「福利超多」預告：有特別嘉賓
  10. 24歲女偶像控王思聰「拒探望女兒」　被疑想要名份回應：沒拿一分錢

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366