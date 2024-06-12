桃園鐵玫瑰熱音賞卡司公開！　陽帆愛女、準金曲新人都來了

記者蔡琛儀／台北報導

「2024桃園鐵玫瑰熱音賞」將於6月16日及23日在桃園展演中心舉行一系列音樂講唱會，此次活動邀請了多組音樂人，包括同理Zunya、晨悠、Shawn尚融、徐暐翔、ANGIE安吉以及柏霖PoLin等歷屆得獎者擔任講師，分享創作歌曲的心路歷程和如何切入創作的方向及題材，活動免費。

▲Angie安吉。（圖／新視紀整合行銷提供）

同理Zunya正在為第二張專輯做準備，並分享創作是他的日記，記錄生活中的每一個事件和心情起伏，他表示，每次近距離分享創作故事和方式都讓他感到興奮；而Shawn尚融則為戲劇《勇氣家族》創作歌曲〈戲弄〉大受好評，他希望在講唱會上讓大家了解他如何定義寫歌和創作。

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柏霖PoLin則在演唱會後忙於寫歌，他將推出新歌〈懂了〉，並分享創作音樂是他抒情的方式，透過音樂可以去很遠的地方。而陽帆愛女ANGIE安吉正在籌備個人專輯，並申請網路上的音樂創作課程，她分享音樂創作就像日記，過程非常感動。

▲徐暐翔。（圖／新視紀整合行銷提供）

入圍金曲35最佳新人獎的徐暐翔正在準備6月21日的專場演出，他認為創作是認識自己與世界的一種方式；而晨悠CHENYO則重新翻唱歌曲〈葉子〉並與徐若瑄合作單曲〈全世界我最不配擁有你〉，她們認為創作本身是一種內心思想和情感的自然流露。