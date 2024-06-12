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babyMINT粼粼身材練出驚人成果　崩潰哭喊：這是女團的手嗎

記者蔡琛儀／台北報導

「babyMINT薄荷水晶」成員粼粼，近日接下電競品牌年度形象大使，在拍攝團體形象影片時，導演指示粼粼做出「鷹氣十足」的動作化身品牌LOGO，粼粼毫不猶豫答應，並展現結實二頭肌，原來babyMINT近來正在新作品籌備期，近來高強度的魔鬼訓練讓粼粼有了強壯的二頭肌。

▲▼「babyMINT薄荷水晶」成員粼粼。（圖／華研提供）

▲「babyMINT薄荷水晶」成員粼粼展現結實二頭肌。（圖／華研提供）

不過她還擔心不已傳照片給團員和同事，哭喊「這是女團的手嗎？」、「這是我人生巔峰大肌肌」、「老實說，我是害怕的，我怕大家愛上我，想被我保護」，幽默的發言讓團員們哭笑不得。

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粼粼在拍攝形象影片時，一早來到捷運爵士廣場，並看到一旁有眾多活力的爺爺奶奶在跳舞，她表示自己可能50歲後，也會像這些爺爺奶奶一樣熱愛舞蹈，並穿著超大T-shirt、戴著帽子和金項鍊出現。

▲▼「babyMINT薄荷水晶」成員粼粼。（圖／華研提供）

▲「babyMINT薄荷水晶」成員粼粼近日接下電競品牌年度形象大使。（圖／華研提供）

而她在拍攝過程中認真跳舞了好幾個小時，汗流浹背的模樣令她想起國中參加捷運盃街舞大賽的回憶，但那時候太菜，什麼獎也沒得，「自己給自己最佳勇氣獎！」影片最後一幕到了大巨蛋周邊，粼粼望著大巨蛋眼睛閃閃發亮的說希望有一天能站在大巨蛋，還加碼許願能跟偶像蔡依林合作。

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