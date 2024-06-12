ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

16蹲還不夠！　吳俊宏挑戰「1日160蹲當場倒地」超慘後果曝光

記者蔡琛儀／台北報導

台語歌手吳俊宏將於6月21日在高雄文化中心至德堂舉行「返鄉首場個人演唱會」，曾獲得首屆大學先生殊榮，並在第二屆八大亞洲新人比賽中獲得亞軍的他，從13歲開始學唱歌，14歲參加歌唱比賽。吳俊宏坦言，這次的演唱會是他正式入行15週年的紀念活動，對他而言有著滿滿的意義。

▲▼吳俊宏6月21日將在高雄舉行首次個唱。（圖／豪記提供）

▲▼吳俊宏展開舞技訓練，還挑戰16蹲。（圖／豪記提供）

▲▼吳俊宏6月21日將在高雄舉行首次個唱。（圖／豪記提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳俊宏表示，目前已進入備戰模式，幾乎每晚都失眠，好在票房幾乎完售，讓他的壓力大大減輕。他表示，現在只需要全力衝刺表演內容，讓大家有物超所值的演出，每天都會跑步鍛鍊心肺功能，每天5公里已經跑了一個月。他表示，他現在已經有些肌肉了，應該小露一下才是。

而他也展開了舞技訓練，第一天就練舞12小時，還加入了現在流行的16蹲元素，為了熟悉舞步，他一天練舞就跳了160蹲，當場體力不支倒地，第二天更癱在床上動彈不得，鐵腿到無法走路。他表示，他現在每天都會空出時間練舞，有信心在演唱會舞台上讓大家驚艷，除了飆舞外，演唱會更有與女舞者們貼身互動的親密熱舞，被女舞者抱腰輕撫胸，吳俊宏打趣笑說真的好害羞，很怕當天因為這樣會破功忘詞。

▲▼吳俊宏6月21日將在高雄舉行首次個唱。（圖／豪記提供）

▲吳俊宏當天要和女舞者親密互動，笑說很怕忘詞。（圖／豪記提供）

此外，吳俊宏表示，他每天在家都會花3小時，以模擬實境演唱會的方式排練，將演唱會節目流程，用正式的演唱方式走一遍，每天練唱近30首曲目，也可以測試自己的嗓子能承受的壓力，同時也考驗捨去提詞機的記詞能力。演唱會門票已開賣，詳洽年代售票系統與四大超商。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

推薦閱讀

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋　新歡身分曝光

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋　新歡身分曝光

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！他私訊給真相：很意外價碼實惠

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！他私訊給真相：很意外價碼實惠

小S大女兒Elly畢業照2萬人看傻：這18歲？！　「高衩開到腿根」完勝名模

小S大女兒Elly畢業照2萬人看傻：這18歲？！　「高衩開到腿根」完勝名模

蔡尚樺火大回應！「不知道為何林秉聖的車會停在家樓下」揭緋聞真相

蔡尚樺火大回應！「不知道為何林秉聖的車會停在家樓下」揭緋聞真相

Toro爆劈腿！前女友痛訴他「數度精神失控」　開車撞方向盤又躺地大鬧

Toro爆劈腿！前女友痛訴他「數度精神失控」　開車撞方向盤又躺地大鬧

唐治平拒認母屍！鄭弘儀提「關鍵疑點」：會不會大家誤會他

唐治平拒認母屍！鄭弘儀提「關鍵疑點」：會不會大家誤會他

蔡尚樺被爆「換愛內幕」！林秉聖輸冠軍賽第3戰…直奔香閨畫面全被拍

蔡尚樺被爆「換愛內幕」！林秉聖輸冠軍賽第3戰…直奔香閨畫面全被拍

孫安佐爆「在校放火槍」險遭退學！孫鵬求情內幕曝 城市科大回應了

孫安佐爆「在校放火槍」險遭退學！孫鵬求情內幕曝 城市科大回應了

陳芳語「胸前冒2黑圓點」入鏡！中空全被拍…3萬人朝聖讚爆：太辣了

陳芳語「胸前冒2黑圓點」入鏡！中空全被拍…3萬人朝聖讚爆：太辣了

阿沁親揭「分手Faye原因」！僅交往2年：那不叫愛情　曾公開下跪求婚

阿沁親揭「分手Faye原因」！僅交往2年：那不叫愛情　曾公開下跪求婚

快訊／胡歌到台灣了！灰綠西裝超帥現身　粉絲包圍機場掀暴動

快訊／胡歌到台灣了！灰綠西裝超帥現身　粉絲包圍機場掀暴動

李多慧褲子太短…腿一抬「驚冒黑色陰影」！半臀外露 13萬人驚豔

李多慧褲子太短…腿一抬「驚冒黑色陰影」！半臀外露 13萬人驚豔

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋　新歡身分曝光

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！他私訊給真相：很意外價碼實惠

小S大女兒Elly畢業照2萬人看傻：這18歲？！　「高衩開到腿根」完勝名模

蔡尚樺火大回應！「不知道為何林秉聖的車會停在家樓下」揭緋聞真相

Toro爆劈腿！前女友痛訴他「數度精神失控」　開車撞方向盤又躺地大鬧

唐治平拒認母屍！鄭弘儀提「關鍵疑點」：會不會大家誤會他

蔡尚樺被爆「換愛內幕」！林秉聖輸冠軍賽第3戰…直奔香閨畫面全被拍

孫安佐爆「在校放火槍」險遭退學！孫鵬求情內幕曝 城市科大回應了

陳芳語「胸前冒2黑圓點」入鏡！中空全被拍…3萬人朝聖讚爆：太辣了

阿沁親揭「分手Faye原因」！僅交往2年：那不叫愛情　曾公開下跪求婚

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

吳俊宏

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 24歲女偶像控王思聰「拒探望女兒」　被疑想要名份回應：沒拿一分錢
  2. 16蹲還不夠！　男歌手挑戰「1日160蹲當場倒地」超慘後果曝光
  3. 白安墓園拍MV被煞到　連外宿也撞鬼「高燒不退」超詭異　
  4. 《壞媽媽》羅美蘭零偽裝現蹤台灣！　逛老街吃麵線、小籠包被拍
  5. 羅志祥出道30年前夕　「挑戰新身份」宣布好消息！
  6. 曾遇「死亡車禍」險毀容！　胡歌拋人生智慧：我不苛求自己堅強、樂觀
  7. 胡歌甩光環：拍攝現場沒有明星！　《繁花》被王家衛磨三年壓力爆
  8. 徐佳瑩宣布「10月高雄開唱」！　嘉賓線索曝光了
  9. 三上悠亞被知名攝影師性騷擾！　2人單獨裸拍「他越過藝術界線」
  10. 《原子少年》呂植宇終於出道！　高有翔爆他等不到發片「哭到抽蓄」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366