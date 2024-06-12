記者蔡琛儀／台北報導

台語歌手吳俊宏將於6月21日在高雄文化中心至德堂舉行「返鄉首場個人演唱會」，曾獲得首屆大學先生殊榮，並在第二屆八大亞洲新人比賽中獲得亞軍的他，從13歲開始學唱歌，14歲參加歌唱比賽。吳俊宏坦言，這次的演唱會是他正式入行15週年的紀念活動，對他而言有著滿滿的意義。

▲▼吳俊宏展開舞技訓練，還挑戰16蹲。（圖／豪記提供）

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吳俊宏表示，目前已進入備戰模式，幾乎每晚都失眠，好在票房幾乎完售，讓他的壓力大大減輕。他表示，現在只需要全力衝刺表演內容，讓大家有物超所值的演出，每天都會跑步鍛鍊心肺功能，每天5公里已經跑了一個月。他表示，他現在已經有些肌肉了，應該小露一下才是。

而他也展開了舞技訓練，第一天就練舞12小時，還加入了現在流行的16蹲元素，為了熟悉舞步，他一天練舞就跳了160蹲，當場體力不支倒地，第二天更癱在床上動彈不得，鐵腿到無法走路。他表示，他現在每天都會空出時間練舞，有信心在演唱會舞台上讓大家驚艷，除了飆舞外，演唱會更有與女舞者們貼身互動的親密熱舞，被女舞者抱腰輕撫胸，吳俊宏打趣笑說真的好害羞，很怕當天因為這樣會破功忘詞。

▲吳俊宏當天要和女舞者親密互動，笑說很怕忘詞。（圖／豪記提供）

此外，吳俊宏表示，他每天在家都會花3小時，以模擬實境演唱會的方式排練，將演唱會節目流程，用正式的演唱方式走一遍，每天練唱近30首曲目，也可以測試自己的嗓子能承受的壓力，同時也考驗捨去提詞機的記詞能力。演唱會門票已開賣，詳洽年代售票系統與四大超商。