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《原子少年》呂植宇終於出道！　高有翔爆他等不到發片「哭到抽蓄」

記者蔡琛儀／台北報導

出身自《聲林之王》、《原子少年》的呂植宇，今（12）日生日當天舉辦出道記者會，並宣布推出單曲〈Dance with Me〉，同樣來自《原子少年》的好友FEniX MAX和U:NUS高有翔、吳昱廷也現身力挺，呂植宇從練習生開始做了6年才出道，眼見戰友都陸續出道，「看大家發片，不知道什麼時候才輪到自己。」但仍不願放棄音樂夢。

▲▼呂植宇出道記者會，左起U:NUS吳昱廷、呂植宇、FEniX MAX、U:NUS高有翔 。（圖／踢帕娛樂提供）

▲呂植宇（左2）出道，好友U:NUS吳昱廷（左起）、FEniX MAX、U:NUS高有翔來站台。（圖／踢帕娛樂提供）

不過有一次呂植宇忍不住在好友面前崩潰，高有翔說：「我們看過一次呂植宇崩潰過，當時是剛好是跨年，他哭到抽蓄，泣不成聲，旁人都不好打擾他，讓他冷靜一下，他哭到狂抖，淚流個不停，我們在旁邊遞面紙。」讓好友們也相當不忍，他透露：「生活上各種很不順，可能也是累積的，本來都有出單曲計畫，卻又遇到服兵役，覺得又要重新來過。」

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至於經濟狀況，呂植宇表示除了偶爾靠父母資助、幕前演出，幕後還有填詞、寫歌等工作，上節目前還打過23種工作；已單身3、4年的他透露，雖然公司沒有禁愛令，但現在還沒有準備好，且目前只想拚工作，還沒有多餘時間談戀愛，一旁的MAX笑說：「之前他很認真要跟我講話，我以為他喜歡上我，害我很緊張。」呂植宇立刻道歉，MAX又虧：「我自作多情了。」

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