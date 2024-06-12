吳申梅嫁香港總裁1年多　求籤「抽到老蚌生珠」當場傻眼

記者蔡琛儀／台北報導

41歲的吳申梅推出新單曲〈美麗的女人〉，由音樂人江志豐操刀打造，兩人今（12日）舉辦記者會；吳申梅和香港總裁Eric結婚一年多，她坦言至今還沒打算要生小孩，前陣子去賴銘偉桃園的宮裡求籤，她什麼都沒問，結果求到「老蚌生珠」，讓她哭笑不得，已經凍卵的她，透露要啟動做人計劃最快也要等到年底。

▲吳申梅透露最快想要年底啟動做人計畫。（圖／記者林敬旻攝）

56歲的江志豐目前育有一對子女，被問到生子秘訣，他打趣笑說：「我就是疫情期間沒事做，除了創作，要不然就沒事生小孩，而且我被關兩次也不能幹嘛。」透露老大是某次去馬來西亞演出，喝點小酒後放鬆「自然製造」出來的，相當推薦小酌後身心放鬆再來「做人」。

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不過身為老闆的江志豐也認為，吳申梅現在才正要開始音樂上的工作，應該兩、三年後再生小孩較妥，「我對申梅的思考有點半音樂人的邏輯，所以有點怕她太早生小孩。」

▲吳申梅新歌〈美麗的女人〉由江志豐打造。（圖／記者林敬旻攝）

江志豐也說，和吳申梅老公Eric見過一次面，打趣虧：「感覺不好相處，他一點都不熱絡，我是老闆，也至少稍微（熱絡一下）！」還笑說要請吳申梅老公多出點錢。