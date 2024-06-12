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媽祖關公合婚「火象男vs.土象女」超不搭！　專家安格斯分析3點開轟：太天殘

記者田暐瑋／綜合報導

台南私人神壇「玉旨武玄壇」日前因神明合婚海報引發爭議，不僅大量網友撻伐，鹿耳門天后宮也特地發出聲明，強調完全不知情。星座專家安格斯對此也傻眼發文，提出3點批：「不知道哪個中二病擅做決定，有幾個重點非常天殘！」更拿出兩尊神明的星座配對一看：「火象男森與土象女生，南轅北轍啊根本！」

▲▼台南玄武壇發布媽祖和關公大囍海報惹爭議。（圖／記者翁伊森攝）

▲台南玄武壇發布媽祖和關公大囍海報惹爭議。（圖／記者翁伊森攝）

對於媽祖和關公合婚的新聞，安格斯在臉書提出3點批判，首先是關公和媽祖的年代有著極大的差距，關公生於東漢末公元160年，而媽祖則出生在北宋960年，戲謔問：「你交友軟體會找八百歲年齡差的嗎？」其次，他提到關公的形象在人們心中，一直都是重情義、愛兄弟的英雄，並非對女色有所傾心，如果要為關公配對，還不如送上一匹馬或者一把兵器。

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▲安格斯批評媽祖關公合婚。（圖／翻攝自安格斯臉書）

▲安格斯批評媽祖關公合婚。（圖／翻攝自安格斯臉書）

第三，安格斯認為這次的婚禮更像是一場硬娶，因為鹿耳門天后宮對此事完全不知情，而私人神壇卻擅自將媽祖冠上關公的姓，變成「天上關聖母」，這對於象徵女性意識的媽祖來說，是一種極大的污辱。最後安格斯還以自己擅長的星座學分析，關公的生日在農曆6月24日，對應的是火象星座獅子座，而媽祖的生日在農曆3月23日，對應的是土象星座金牛座，火象男和土象女的性格南轅北轍，根本無法匹配，直言這件事不倫不類：「非常天殘！」

▲安格斯批評媽祖關公合婚。（圖／翻攝自安格斯臉書）

▲安格斯。（圖／翻攝自安格斯臉書）

安格斯臉書全文：

對不起這個新聞我笑了，
既不尊重歷史更不尊重神明：
一個台南的私人神壇，
日前突然公布廟內關老爺，
將與鄰近知名宮廟的媽祖合婚；
#有事嗎

不知道哪個中二病擅做決定，
這新聞有幾個重點非常天殘～

一．
是說，書沒讀好沒關係，
但你家天天在供奉什麼主神，
你別連他年代歷史都不清楚，
關羽生於東漢末公元160年，
而林默娘出生在北宋960年，
你交友軟體會找八百歲年齡差的嗎？

二．
關老爺正好就愛兄弟而遠女色，
不然黑白道跟商人為什麼拜？
義氣啊！至少後世普遍形象如此，
身旁要嘛劉備張飛，要嘛周倉關平，
要嘛關興關索，要嘛張趙馬黃五虎；
給祂配對，還不如送匹馬或兵器，
或者燒孫權或呂蒙個人照都可以～
若把關公當四面佛在供，
祂會青龍偃月刀砍了你。
#正史中關羽拿長槍喔

三．
這一點最滑稽，
人家鹿耳門天后宮完全不知情，
所以就形式上來說，就是硬娶，
擅自將媽祖冠夫姓變「天上關聖母」，
這對女性意識象徵的祂是很大的污辱，
然後廣發合婚通知，變這不倫不類新聞。

你說說，
關聖帝君娶天上聖母這像話嗎...
#天才啊天才 #神仙氣爆了吧
而且八月十日(農曆6/24)的獅子座關羽，
與五月四日(農曆3/23)的金牛座林姑娘，
火象男森與土象女生，南轅北轍啊根本！

#口以嗎 #硬是要星座一下 #獅子座 #金牛座
#關羽 #關雲長 #關聖帝君 #三國時代
#林默娘 #媽祖 #湄洲 #天上聖母
#鹿耳門天后宮 #玉旨武玄壇

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