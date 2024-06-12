張信哲堅持「每週只唱1場」原因曝光：能不加就不加

記者蔡琛儀／杜拜報導

金曲歌王張信哲9日在杜拜開唱，也是第一位在杜拜舉辦個人大型演唱會的華語歌手，張信哲目前幾乎每週都在跑巡演，但演出狀態好到相當驚人，他透露有評估自己體力，通常都是一週唱一場，以保持最佳狀態，這次杜拜開唱還特地提早飛來調時差。

▲張信哲杜拜開唱。（圖／潮水音樂提供）

張信哲透露，除非是比較特別的場地，例如可容納8萬人的上海體育場、10萬人的北京鳥巢，「我還是要顧慮到主辦方的收入問題，那麼大的場地對他們來說壓力很大，所以這樣的地方我可以唱兩場，其他地方我都能不加就不加。」

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他坦言目前這樣的場次頻率已是極限，「不要再多，因為演唱會是長期，所以我就是確保我要有充分的休息。」平常也有請醫生開增強免疫力的藥，由於他下一場要前往高海拔的西寧開唱，更笑說之前在西寧演唱會上吸氧的薛之謙還好心「警告」他，不要在演唱會上亂動、暴衝，以免像自己一樣。

▲張信哲接下來將前進鳥巢。（圖／潮水音樂提供）

至於接下來將挑戰2場北京鳥巢共20萬人的演唱會，張信哲笑說自己真的很意外，「本來想說那麼大的場地可能要慢慢賣，而且我的歌迷以往的印象當中就是老先生老太太們，不會搶票，不會用電腦，大陸現在買票都要實名制，所以他們就可以分析是哪些人來看，發現有很多年輕人。」