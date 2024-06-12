直擊八三夭阿電信義區「約會刺青辣妹」！　深夜帶回家共處一晚

圖文／鏡週刊

八三夭鼓手阿電曾與《通靈少女》學姐謝翔雅愛得大方，但據悉戀情已於1年半前劃下了句點。不過阿電看來不孤單、也不寂寞，桃花依舊不斷，本刊日前就直擊他帶著大奶刺青妹新歡在北市信義區吃飯約會，吃飽喝足後，還同車一起回阿電新北市新莊住處，漫漫長夜相處，引人無限遐想。

▲5/29 16：25刺青妹雖然顏值普通，但身材頗有看頭，擁傲人上圍還露出美背及蜜大腿，行為舉止充滿了女人味。

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5月29日下午3點多，本刊鏡頭在台北市信義區偶遇阿電，只見他一路開車到微風南山停車場，阿電霸氣上身，直接將車子停進VIP車位。據本刊調查，這個車位通常只開放給微風鑽石卡的會員，升級鑽石卡會員資格是要單日消費達100萬元以上，或年消費累計達500萬元，可見阿電身價不凡。

帶刺青妹 共吃酸菜魚

接著，一位穿著白色短洋裝的女生從阿電車子的副駕駛座下車，雖然顏值普通，雙手滿是刺青，但身材頗具優勢，展露了傲人上圍，還露出美背及蜜大腿，十足約會裝扮。直到下午4點半，刺青妹和阿電再度出現在停車場，只見阿電手上拿著「刁民酸菜魚」的飲料杯，看來兩人吃了頗重口味的一餐。

▲5/29 16：27阿電（右）上車後，刺青妹（左）也熟悉地坐上副駕駛座。

結束了兩人世界的酸菜魚時光，阿電隨即開車從信義區轉往大安路上，似乎與友人約了碰面取貨，只見一男走到駕駛座旁，阿電打開車窗，從車內遞出一盒東西給友人，閒聊了兩句即結束會面，阿電隨即開車帶著刺青妹回到新北市新莊住處，兩人再也沒有出門。

掰了學姐 戀愛轉低調

▲八三夭當年去香港打天下，任賢齊對他們相當照顧，演唱會還會互相站台。左起阿電、霸天、阿璞、任賢齊、小橘、劉逼。（翻攝自八三夭阿電臉書）

阿電這一次與刺青妹戀愛感覺頗為低調，但他上次與謝翔雅則愛得大方。2022年8月，八三夭舉辦「顛倒世界」小巨蛋演唱會，當時謝翔雅隱身在觀眾席中，只見阿電不時望向台下，雙眼掃描尋找謝翔雅的蹤跡，可見兩人的好感情。

▲阿電（左）曾與《通靈少女》學姐謝翔雅（右）相戀，愛得大方的兩人，感情維持不到4年即告吹。

今年已41歲的阿電，當時與謝翔雅正在熱戀，其實在2019年的七夕情人節就被本刊直擊，兩人一起吃三媽臭臭鍋煲愛，隨後阿電大方認愛，雙方更一度論及婚嫁。只是沒想到兩人的戀情撐不過4年即黯然分手。據阿電友人透露，這一年多來完全沒看到謝翔雅出現，與阿電應已互不來往。

▲今年41歲的八三夭鼓手阿電，和主唱阿璞是團中唯二的單身漢。（翻攝自八三夭阿電臉書）

已屆適婚年齡的阿電，只能在情海中繼續尋尋覓覓，近日終於有了新對象刺青妹，而他在工作上也馬不停蹄，「顛倒世界」世界巡迴演唱會上半年跑完了美加地區，下半年除了繼續巡迴外，還得抽時間籌備新專輯。



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