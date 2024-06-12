蔡尚樺被爆「換愛內幕」！林秉聖輸冠軍賽第3戰…直奔香閨畫面全被拍

▲6月1日17：43，蔡尚樺出門（右），由林秉聖（箭頭處）接送，可見兩人交往已成事實，也讓當初蔡尚樺與原本男友交大仔仔11年情變原因更明朗化。



圖文／鏡週刊

去年8月，本刊拍到蔡尚樺身邊雖有11年的男友「交大仔仔」易鼐恩，但又帶小8歲的球星林秉聖回家，當下她為了洗清周旋2男間的疑雲，還拍了1女2男的3人合照，試圖營造一切都沒事的假象。結果才過了3個月，蔡尚樺就自曝跟交大仔仔分手，隨即再傳祕戀林秉聖，但她否認。

如今本刊直擊林秉聖開車到蔡尚樺家，以及溫馨接送的畫面，讓一開始傻傻配合拍了合照的交大仔仔簡直是濃濃的綠雲罩頂。

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▲5月30日 23：13，本刊拍到林秉聖比輸其中一場冠軍賽後，深夜直接前往蔡尚樺家。



▲5月30日23：22，林秉聖那輛白色凌志被發現熟門熟路前往蔡尚樺家；此情此景去年8月也發生過，不過當時蔡尚樺不但不認，還導演了一碼表面和平戲碼。



5月30日，林秉聖所屬的「臺北戰神」與台啤永豐雲豹來到總冠軍賽的第3戰，完賽之後林秉聖直接把車從北市和平籃球館開到距離2公里左右的蔡尚樺家。那時已是晚間11點左右，大部分的球員都已經離開，林秉聖才出發去找蔡尚樺。

▲身材硬挺的林秉聖除了打球之外還有合約糾紛，最近爭冠失利後在社群發文批裁判，結果遭罰新台幣1萬元。（翻攝自林秉聖IG）

▲蔡尚樺（右）主持汽車發表會，展現主播出身的她，進了演藝圈八面玲瓏的一面。左為呂如中。（翻攝自蔡尚樺臉書）

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