北影「非常演員」 豪華九星陣容公開　顏振發親繪海報夢幻聯動

記者蕭采薇／台北報導

台北電影節去年推出「非常演員」企劃獲得熱烈迴響，今年持續將優秀演員推往世界舞台，11日公布最新九位非常演員及30秒宣傳影片，豪華陣容包括王柏傑、李沐、宋芸樺、李霈瑜、林柏宏、柯佳嬿、姚淳耀、傅孟柏、謝盈萱。本屆卓越貢獻獎得主顏振發師傅更手繪九人代表作巨型看板。

▲2024台北電影節非常演員陣容公開，包括王柏傑、李沐、宋芸樺、李霈瑜、林柏宏、柯佳嬿、姚淳耀、謝盈萱、傅孟柏。（圖／台北電影節提供）

第二年推出該企劃，本屆找來知名監製廖慶松、陳永雄、唐在揚、國際影展顧問張三玲、導演楊雅喆、徐譽庭及資深經紀人黃薏庭擔任遴選委員。

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▲林柏宏除了入選「非常演員」，也是本屆影展大使。（圖／台北電影節提供）

最終九位演員名單分別為去年憑藉《疫起》榮獲北影影帝的王柏傑、曾入選北影非常新人的金鐘女星李沐、以《我的少女時代》在海外擁有高人氣的票房女星宋芸樺、影歌視三棲的全能女星李霈瑜、本屆北影大使林柏宏、手握兩座金鐘影后的柯佳嬿、演技百變屢獲金鐘肯定的姚淳耀、去年以《本日公休》抱回北影男配角的傅孟柏，以及北影、金馬雙料影后謝盈萱。

▲謝盈萱、李霈瑜（大霈）。（圖／台北電影節提供）



國寶級畫師顏振發和非常演員的夢幻聯動，將九位演員的代表角色繪製成「非常演員」巨型電影看板，意義非凡，看板預計6月14日起在中山堂門口曝光，替第26屆台北電影節點燃首波重量級星光，感受傳統手繪看板的震撼及顏振發師傅的職人精神。

▲顏振發師傅手繪非常演員代表角色巨型看板，6月14日起將搶先在中山堂外展出。（圖／台北電影節提供）

▲柯佳嬿、宋芸樺。（圖／台北電影節提供）

本屆演員形象照持續找來知名攝影師Mr. Triangle三角合作掌鏡，透過不同顏色和光影，展現九位演員獨有魅力。全英文個人影片則可見到演員們張力十足的瞬間。

▲傅孟柏、王柏傑。（圖／台北電影節提供）

▲姚淳耀、李沐。（圖／台北電影節提供）