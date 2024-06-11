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芷霖被爆「男友劈腿逼墮胎」首露面　林襄救隊友自爆臉腫：剛打完醫美

記者蕭采薇／台北報導

中職五大啦啦隊、25位成員11日齊聚一堂為遊戲站台，包括林襄、邊荷律、李雅英等人氣成員都齊聚一堂。不過受訪時，林襄頻頻遮住臉龐，害羞的說：「我昨天剛去韓國打完音波，剛剛才下飛機，臉還很腫。」而同樣是「小龍女」的芷霖，則是在爆出籃球員男友林庭謙爆出「劈腿球迷」後首度露面。

▲林襄、芷霖出席《波拉西亞戰記》代言記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲（左起）林襄、芷霖為遊戲記者會站台。（圖／記者林敬旻攝）

啦啦隊女孩們大集合，卻不見近來有著近來爆紅新女神一粒的「台鋼Wing Stars」，是否是怕對方鋒頭太盛？「樂天女孩」筠熹立刻緩頰：「我是聽說台鋼自己已經有遊戲的代言了，所以才不方便參加。」女孩們也強調大家私下感情都很好，但芷霖仍開玩笑說：「筠熹最慢啊！我們都在等她！」

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不過芷霖也是在球員男友林庭謙爆出劈腿大陸球迷、甚至逼女方墮胎後首度現身。被問到相關問題，林襄秒出來擋，「我們今天把重點放在遊戲，不然我們會被廠商罵。」

▲▼林庭謙爆劈腿女球迷，李芷霖莫名被戴綠帽。（圖／翻攝自臉書、微博）

▲籃球選手林庭謙（右）爆劈腿女球迷，導致芷霖（左）也捲入風波。（圖／翻攝自臉書、微博）

林襄還祭出自己救隊友，自爆跑去韓國醫美，剛才下飛機，臉頰泛紅微腫，她自爆「昨天剛打完音波，臉好腫」，還一度遮臉，直喊「我現在長得很醜，有點怪怪的。」而韓籍啦啦隊成員李多慧5月被爆堅持站C位拍廣告，惹火廠商被換角，改由同隊的林襄上陣，被問及此事，林襄僅表示：「我突然接到拍攝邀約就來了！」

▲李雅英、林襄出席《波拉西亞戰記》代言記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲南韓和台灣「啦啦隊女神」（左起）李雅英、林襄同台。（圖／記者林敬旻攝）

南韓啦啦隊成員邊荷律今年3月加入中信兄弟Passion Sisters啦啦隊，初來乍到有無不適應？「台灣飲食比想像中合胃口，粉絲隊員都很照顧我，人都很好。」不過被問到「有沒有推薦的美容室（醫美診所）給林襄？」她則說：「我沒有在做這個。」讓現場登時有點小尷尬。

同樣來自南韓的李雅英則是應景吃粽子，肉粽、鹼粽等全部吃一輪，被問到有沒有喜歡的台灣藝人，李雅英羞回：「許光漢。」而李晧禎則表示：「我還沒有機會見到太多台灣的藝人，要更努力工作，希望未來有更多機會。」

▲港台影帝黃秋生、高捷出席《波拉西亞戰記》代言記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲港台影帝黃秋生、高捷，與25位啦啦隊女神一起站台。（圖／記者林敬旻攝）

 

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