柯以柔哽咽「沒想過自己會離婚」！　遭前夫背叛打擊：連出門都沒勇氣

記者孟育民／台北報導

藝人柯以柔和前夫郭宗坤在2018年訴請離婚，官司一打就長達5年多，終於獲得自由身，現在專注做直播帶貨，疫情期間營業額還有破億元，相當驚人！她日前錄製節目《命運好好玩》談到婚變的心路歷程，表示當時一切太突然，更來不及反應，就必須將家醜攤在陽光下，「其實那年對我來說算是一個蠻重的打擊，因為沒有想過，大部分的媽媽考量到自己都沒關係，但就是擔心家人。」

▲柯以柔談婚變忍住哽咽。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

柯以柔坦言當時就已經在做團購，事業一凡風順，不料卻遇到前夫的事件，導致必須先暫停全部的工作，「沒有想過八點檔的事件會發生在自己身上，因為我當時的狀態就是前夫從日本回來被拍到，我看到那個影片很像八點檔的劇情。」她當時甚至不敢出門，因為家樓下都被媒體包圍。

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▲▼柯以柔當時甚至不敢出門。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

雖然過去許久，柯以柔回想那段無助的過程，還是忍不住紅了眼眶，「我當時不知道能不能回來面對鏡頭，我其實是完全連走出門都沒有那個勇氣，因為怕別人議論我的事。」她不敢看電視、滑手機，認為自己當時無法承受網路上的留言，她也不像外表看起來如此堅強，她說：「沒有預料這件事會發生在自己身上，我從來沒想過自己會遇到離婚這件事，最大的打擊就是被背叛的感覺，整個被蒙在鼓裡很久。」所幸遇到很多朋友以及粉絲的暖心陪伴，讓她走出陰霾，如今還能重回螢光幕，講完這段話也獲得全場掌聲。

▲▼柯以柔坦言沒想過自己會離婚。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）