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林映彤背號有心機！《全明星》黃宏軒「隔15年重拾球棒」

記者許逸群／台北報導

青春愛情喜劇電影《我想和你在一起》主演林映彤、黃宏軒、涂善存與席惟倫，於端午節受邀擔任富邦悍將開球嘉賓。四人首度踏上新莊棒球場興奮不已，開球前顯得格外緊張，唯獨黃宏軒老神在在，原來他小時候曾參加過棒球隊訓練！

▲▼ 《我想和你在一起》主演為富邦悍將開球。（圖／星映電影、富邦悍將提供）

▲ 《我想和你在一起》主演為富邦悍將開球。（圖／星映電影、富邦悍將提供）

《我想和你在一起》主演林映彤、黃宏軒、涂善存與席惟倫身穿富邦悍將準備的專屬球衣，林映彤特別指定75號作為背號，開心直言是為了紀念電影7月5日上映。林映彤在片中身手矯健，過肩摔、折手指樣樣來，但要站上棒球場開球，卻是相當緊張，「希望自己手肌給力，球能順利飛到打者面前，不要落地就萬幸了！」

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▲▼ 《我想和你在一起》主演為富邦悍將開球。（圖／星映電影、富邦悍將提供）

▲▼ 演員們站上球場都架勢十足。（圖／星映電影、富邦悍將提供）

▲▼ 《我想和你在一起》主演為富邦悍將開球。（圖／星映電影、富邦悍將提供）

反觀黃宏軒則是信心滿滿表示：「我小學時期參加過一小段時間的棒球隊，後來因為一些原因就沒有繼續了，家人也會帶我去球場看比賽，從以前就很喜歡陳金鋒、彭政閔、張泰山，15年後的今天能站在球場上開球真的很興奮！」

涂善存從小打籃球出身，坦言對棒球領域相對比較陌生，上場前抽空在家勤加練習，他透露：「第一次做開球嘉賓，感覺緊張又興奮，我在家裡拿掃把練習揮棒動作，希望動作好看一點。」席惟倫也在開球前做足準備，她語帶興奮表示：「我有去河濱練習，還請打棒球的朋友傳授一些投球技巧給我。」

儘管都是首次開球，但運動神經超好的四人，賽前在場邊練習頻頻被教練稱讚有天份。曾參加《全明星運動會》的黃宏軒、席惟倫不約而同選擇當時節目上所穿的6號及36號背號，期許帶來好運。涂善存則選擇學生時期當籃球員的14號，他說：「這個號碼陪伴我整個球員生涯，對我來說是很有意義的數字。」

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我想和你在一起, 林映彤, 黃宏軒, 涂善存, 席惟倫

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