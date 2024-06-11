ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

跨海訪問／《名校階梯》片場幸福！這幕飆假的　金載原：都在憋笑

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

最新校園韓劇《名校的階梯》由盧正義、李彩玟、金載原、池慧元、李元鄭主演，揭開校園暴力復仇的陰暗面，宛如校園版《上流戰爭》，7日上線後引起熱烈討論。5位演員接受台灣媒體線上聯訪，有別於戲劇裡的勾心鬥角，5人感情都很好，李彩玟稱讚：「雖然大家都是透過戲劇第一次見面，但人都很好，片場氣氛很快樂，是很幸福的片場。」

▲《名校的階梯》上演學校勾心鬥角的一面，但其實演員們感情很好。（圖／Netflix提供）

▲▼《名校的階梯》上演學校勾心鬥角的一面，但其實演員們感情很好。（圖／Netflix提供）

▲▼ 名校的階梯,盧正義,李彩玟,金載原,池慧元,李元鄭 。（圖／Netflix提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《名校的階梯》5位演員年紀相仿，拍攝氣氛其實很歡樂，池慧元透露，「因為年紀差不多，要變得親近其實沒有花太多時間，大家性格起初雖然有點怕生，但大家聚在一起又很開心。」李元鄭也舉例，「我們只要一喊卡就會照顧對方，問說『還好嗎？』所以我記得片場氣氛很好。」

其中女主角盧正義在劇中飾演的「鄭哉怡」，散發著生人勿近的女王氣場，其他演員被問到會不會不太敢靠近她？她幽默笑喊「我也想聽聽其他人的意見」，金載原則嘴甜表示：「她是演我的女朋友的角色，我們私下聊了很多，努力要跟她變熟，畢竟她也是14年的大前輩。」

▲▼ 名校的階梯,盧正義,李彩玟,金載原,池慧元,李元鄭 。（圖／Netflix提供）

▲《名校的階梯》飆車戲份是用眼神演戲，演員沒有實際開車。（圖／Netflix提供）

第一集初登場便出現幾位學生賽車的刺激戲份，金載原老實交代，「戲劇裡看起來像是在飆車，但其實我們是靜止不動的，滿好笑，拍那場戲的時候，我們其實憋笑比較多」，劇組擔心他們受傷周遭全是工作人員站在旁邊，他接著透露「我們在夏天拍攝，其實有點熱，反而在車裡面比較涼」，盧正義也補充，「其實都有教練在旁邊告訴我們開怎麼開看起來更真實，教練還實際載我們，讓我們可以更感受到現實飆車感受。」

▲▼ 名校的階梯,盧正義,李彩玟,金載原,池慧元,李元鄭 。（圖／Netflix提供）

▲▼盧正義、李彩玟過去就合作過了 。（圖／Netflix提供）

▲▼ 名校的階梯,盧正義,李彩玟,金載原,池慧元,李元鄭 。（圖／Netflix提供）

劇裡李彩玟對盧正義一見鐘情，他過去就與李彩玟合作過戲劇，兩人為本次合作的默契打分數，李彩玟大喊「滿分100分」，原因是「盧正義對所有演員、工作人員、導演都是一個很照顧周到的人，是非常好的人」，沒想到，女方只給他98分，露出哀傷表情虧「她只給我98分，我覺得有點難過。」盧正義則解釋「私下遇到他是一位很好相處的哥哥，是很可靠的哥哥，但因為透過戲劇遇到的『姜遐』感覺又有點不同，所以是98分」。

演員們感情好到創辦群組聯繫，李元鄭舉手表示「我就是最常在群組發言的人，傳訊息說『一天辛苦了』，我還傳最多貼圖，大家也都很溫柔給我回應，很溫暖。」《名校的階梯》現已於Netflix上線播出。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

推薦閱讀

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你

陳奕迅打球「突休克暈倒」！重摔濺血：傷口深可見骨　急縫30針住院中

陳奕迅打球「突休克暈倒」！重摔濺血：傷口深可見骨　急縫30針住院中

洋蔥瘦到太誇張！站春風旁邊「完全沒被認出」　超扯對比照曝光

洋蔥瘦到太誇張！站春風旁邊「完全沒被認出」　超扯對比照曝光

世新男畢業「3親姊顏值太頂」爆紅！起底一個歌手一個主播　網暴動朝聖

世新男畢業「3親姊顏值太頂」爆紅！起底一個歌手一個主播　網暴動朝聖

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」！罕訴心聲：怎睡得著

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」！罕訴心聲：怎睡得著

Toyz關26天「篠崎泫隔空示愛了」！開腿熱舞被回：給男友看　她親回應

Toyz關26天「篠崎泫隔空示愛了」！開腿熱舞被回：給男友看　她親回應

華語AV崩毀！「3個月1支片就偷笑」 吳夢夢認現況：無法讓人一直喜歡

華語AV崩毀！「3個月1支片就偷笑」 吳夢夢認現況：無法讓人一直喜歡

2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了

2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了

戚薇老公「要離婚父母睡一間房」被罵上熱搜！　原話片段曝光

戚薇老公「要離婚父母睡一間房」被罵上熱搜！　原話片段曝光

Albee算塔羅被警告「很多人想上妳」！男師嗆：小三臉 她冷靜回答了

Albee算塔羅被警告「很多人想上妳」！男師嗆：小三臉 她冷靜回答了

連俞涵站路邊…李屏瑤接送全被拍！昔爆「戀上女作家」互動現況曝

連俞涵站路邊…李屏瑤接送全被拍！昔爆「戀上女作家」互動現況曝

曾國城讓臨盆妻「馬上去送200萬」！認了失去喜歡的朋友：很不值

曾國城讓臨盆妻「馬上去送200萬」！認了失去喜歡的朋友：很不值

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你

陳奕迅打球「突休克暈倒」！重摔濺血：傷口深可見骨　急縫30針住院中

洋蔥瘦到太誇張！站春風旁邊「完全沒被認出」　超扯對比照曝光

世新男畢業「3親姊顏值太頂」爆紅！起底一個歌手一個主播　網暴動朝聖

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」！罕訴心聲：怎睡得著

Toyz關26天「篠崎泫隔空示愛了」！開腿熱舞被回：給男友看　她親回應

華語AV崩毀！「3個月1支片就偷笑」 吳夢夢認現況：無法讓人一直喜歡

2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了

戚薇老公「要離婚父母睡一間房」被罵上熱搜！　原話片段曝光

Albee算塔羅被警告「很多人想上妳」！男師嗆：小三臉 她冷靜回答了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

名校的階梯, 盧正義, 李彩玟, 金載原, 池慧元, 李元鄭

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林明禎親弟娶妻「婚禮穿搭有夠辣」！蛇腰挖空外露　網虧：根本來踩場
  2. 張喬西4個月短命戀曝光！　邂逅193公分《大嘻哈》男星卻不來電
  3. 張靜汶來台開唱歡度端午　「急求真愛」施壓龍山寺月老！
  4. 金秀賢爆熱戀女偶像「官方急發聲」！　林娜榮親還原「親密貼耳」過程
  5. 謝金燕錄影痛揭幼時陰影：我是沒童年的傢伙！全場尷尬　掀父女糾葛
  6. 張孝全脫口男友金句「我以為」　許瑋甯拍戲中當場氣到下車
  7. 蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」！罕訴心聲：怎睡得著
  8. Ozone首度攻蛋邁入倒數！　驚喜曝光重磅喜訊
  9. 泰國阿嬤不知道自己孫子有多紅　好金孫創下票房紀錄
  10. 謝京穎婚禮「嗨跳16蹲」鐵腿　隔天連拍10小時八點檔

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366