跨海訪問／《名校階梯》片場幸福！這幕飆假的　金載原：都在憋笑

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

最新校園韓劇《名校的階梯》由盧正義、李彩玟、金載原、池慧元、李元鄭主演，揭開校園暴力復仇的陰暗面，宛如校園版《上流戰爭》，7日上線後引起熱烈討論。5位演員接受台灣媒體線上聯訪，有別於戲劇裡的勾心鬥角，5人感情都很好，李彩玟稱讚：「雖然大家都是透過戲劇第一次見面，但人都很好，片場氣氛很快樂，是很幸福的片場。」

▲▼《名校的階梯》上演學校勾心鬥角的一面，但其實演員們感情很好。（圖／Netflix提供）



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《名校的階梯》5位演員年紀相仿，拍攝氣氛其實很歡樂，池慧元透露，「因為年紀差不多，要變得親近其實沒有花太多時間，大家性格起初雖然有點怕生，但大家聚在一起又很開心。」李元鄭也舉例，「我們只要一喊卡就會照顧對方，問說『還好嗎？』所以我記得片場氣氛很好。」

其中女主角盧正義在劇中飾演的「鄭哉怡」，散發著生人勿近的女王氣場，其他演員被問到會不會不太敢靠近她？她幽默笑喊「我也想聽聽其他人的意見」，金載原則嘴甜表示：「她是演我的女朋友的角色，我們私下聊了很多，努力要跟她變熟，畢竟她也是14年的大前輩。」

▲《名校的階梯》飆車戲份是用眼神演戲，演員沒有實際開車。（圖／Netflix提供）



第一集初登場便出現幾位學生賽車的刺激戲份，金載原老實交代，「戲劇裡看起來像是在飆車，但其實我們是靜止不動的，滿好笑，拍那場戲的時候，我們其實憋笑比較多」，劇組擔心他們受傷周遭全是工作人員站在旁邊，他接著透露「我們在夏天拍攝，其實有點熱，反而在車裡面比較涼」，盧正義也補充，「其實都有教練在旁邊告訴我們開怎麼開看起來更真實，教練還實際載我們，讓我們可以更感受到現實飆車感受。」

▲▼盧正義、李彩玟過去就合作過了 。（圖／Netflix提供）



劇裡李彩玟對盧正義一見鐘情，他過去就與李彩玟合作過戲劇，兩人為本次合作的默契打分數，李彩玟大喊「滿分100分」，原因是「盧正義對所有演員、工作人員、導演都是一個很照顧周到的人，是非常好的人」，沒想到，女方只給他98分，露出哀傷表情虧「她只給我98分，我覺得有點難過。」盧正義則解釋「私下遇到他是一位很好相處的哥哥，是很可靠的哥哥，但因為透過戲劇遇到的『姜遐』感覺又有點不同，所以是98分」。

演員們感情好到創辦群組聯繫，李元鄭舉手表示「我就是最常在群組發言的人，傳訊息說『一天辛苦了』，我還傳最多貼圖，大家也都很溫柔給我回應，很溫暖。」《名校的階梯》現已於Netflix上線播出。