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GMA35 H Party開趴倒數！　客語金曲入圍者齊聚嗨唱

▲▼山狗大後生樂團。（圖／新視紀整合行銷提供）

▲山狗大後生樂團。（圖／新視紀整合行銷提供）

記者翁子涵／台北報導

第35屆金曲獎日前公布入圍名單，客語音樂共獲10項提名殊榮，「最佳客語歌手獎」有林鈺婷、葉穎、邱淑蟬、林沛蕎及柔米；「最佳客語專輯獎」則是《遷徙》、《繭的形狀》、《鎮妹 Zhinˊ Moi》、《客耀》，以及去年得主山狗大後生樂團，今年以《羊尾仔看詩》再獲提名，客家委員會將於21日晚上於台北 CORNER MAX 舉辦《GMA35 H Party！》，除邀請今年入圍金曲獎客語歌手演出外，另安排客家未來星Saturnday、VERA擔任特別嘉賓致敬本屆金曲客語入圍者。

▲▼ GMA35 H Party。（圖／新視紀整合行銷提供）

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▲▼ 林沛蕎和葉穎都將接力開唱。（圖／新視紀整合行銷提供）

▲▼ GMA35 H Party。（圖／新視紀整合行銷提供）

林沛蕎以首張客語專輯《Chill 幻》入圍最佳客語歌手獎，專輯由金曲客語歌后官靈芝、DJ大衛擔任雙製作人，並邀請音樂大師凃惠源、日本知名音樂人金木義則、范曉萱、曾雅君等人跨刀合作，打造時尚都會輕音樂專輯，林沛蕎也有參與大部分歌曲創作。

來自高雄六龜的客家創作歌手邱淑蟬也以首張專輯《繭的形狀》入圍最佳客語歌手獎、最佳客語專輯獎、年度專輯，創作靈感來自生活，透過親身感受與觀察，寫下關於環境、自我探索、親情關係等與世界磨合的心情，7月也將前往法國巴黎奧運演唱，知名製作人蕭賀碩也以本張專輯入圍《最佳專輯製作人獎》。

柔米、葉穎也入圍本屆金曲3獎項。柔米名字是外公取的，唸作溫柔美麗之意。專輯《鎮妹 Zhin’ Moi》由錢煒安擔任製作人，融合華語、英語、日語等多國語言，以古貫今揉合而成當代客語音樂的新樂章，是獻給家人的禮物，一束紀念成長後綻放的花，更是一份屬於這個時代的純真祝福和盼望。葉穎首張全客語專輯《 遷徙Migration 》象徵著靈性與人性的融合、遷徙和回家的循環，無論人生如何遷徙、前進，都需要回顧自己的源頭，才能更加認識自己。

山狗大後生樂團去年奪下最佳客語專輯獎，今年再度以專輯《羊尾仔看詩》入圍本屆金曲最佳客語專輯獎、年度專輯，本次專輯與亞洲首位榮獲厄瓜多國際詩歌獎的曾貴海醫師合作，並由顏志文和劉道文擔綱作曲編曲，主唱林鈺婷也獲得最佳客家歌手提名，這是她第4度入圍，盼能奪下個人第1座金曲獎座。彭柏邑幼年在竹東客庄成長，身兼歌手、詞曲創作、製作人，擅長EDM電子舞曲，並將多元風格融入客家創作，2021及2022年皆入圍金曲獎最佳客語專輯獎及年度專輯獎，今年以專輯《客耀》三度入圍金曲獎。
 

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