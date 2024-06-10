倪雅倫帶女兒飛韓國看Seventeen演唱會！　曝超丟臉插曲「粉絲全在看」

記者孟育民／台北報導

緯來綜合台《女王大人》日前錄影邀請王以路、倪雅倫、撒基努及阿松，上節目分享小孩童言童語讓人哭笑不得的親身經歷。倪雅倫表示4月的時候帶著國二的女兒去韓國看男團Seventeen的演唱會，結束母女倆要去吃東西，吃完飯女兒竟誤會媽媽插隊，在月台大喊，吸引不少粉絲側目，讓她覺得相當丟臉。

▲倪雅倫帶女兒看演唱會，確發生超糗事情。（圖／緯來綜合台提供）

演唱會結束後母女倆因為位置離出口較近，怕人擠來所以趕快離開現場，一路上很順利地走到捷運站附近，此時女兒突然喊說肚子餓，於是就停下腳步吃個路邊小吃想說墊一下肚子。倪雅倫說結果小吃一吃完，演唱會散場人潮瞬間擠滿捷運站，人多到得流量管制，好不容易走到捷運月台後，因為離通道口的人潮太多，倪雅倫就想說往旁邊一點的車箱看人潮會不會少一點，結果到了靠側邊的月台還是很多人，倪雅倫就想穿過排隊人群往更旁邊的月台看，沒想到此時女兒竟然朝著她很大聲地罵說：「媽媽妳怎麼可以插隊！」

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▲倪雅倫女兒以為媽媽插隊。（圖／緯來綜合台提供）

當下整個捷運站內許多聽得懂中文的Seventeen粉絲，眼光立刻朝著倪雅倫方向看過去，讓身高近180公分高的她馬上成為全場焦點，倪雅倫表示當時她真的覺得很丟臉，而且也生氣女兒怎麼會覺得她是個會插隊的人。