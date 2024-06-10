ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

華人第一位！張信哲杜拜開唱「現場塞爆畫面曝」：真的很緊張

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王張信哲9日於杜拜可口可樂體育館開唱，也是首位於杜拜舉辦個人大型演唱會的華人歌手，現場萬人座無虛席，一開場就選唱《愛如潮水》這首招牌金曲，全場熱情大合唱，讓張信哲感動不已，「看到你們這麼熱情我就放心了，因為真的很緊張。」

▲▼張信哲杜拜演唱會 。（圖／潮水音樂提供）

▲張信哲杜拜開唱，現場萬人熱情讓他超感動。（圖／潮水音樂提供）

張信哲開心說，聽到大家的熱情歡呼聲真的放下一顆心，「據我所知，我很像是第一位在杜拜開唱的華語歌手對吧，所以不只我緊張，大家都緊張，以後還會不會有其他人來，就要看這場的反應，還有你們看得滿不滿意，但你們的表現我很滿意。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這場演唱會原訂今年2月14日舉辦，但當時因杜拜暴雨成災被迫延期至今，連場地都換了；張信哲表示，杜拜站對自己和所有華人觀眾都意義非凡，因此堅持不惜重金，將演出原汁原味帶到杜拜當地，所有台前幕後演職人員、軟硬體、聲光、機關都是一樣的，並沒有因來到海外而縮水，「來杜拜我們絕對不敢輕忽，把整套跟國內一樣的搬到杜拜來，所以杜拜的朋友們你們雖然沒在國內看過，但絕對跟國內標準一樣。」

▲▼張信哲杜拜演唱會 。（圖／潮水音樂提供）

▲▼張信哲將巡演原汁原味搬到杜拜，完全沒縮水 。（圖／潮水音樂提供）

▲▼張信哲杜拜演唱會 。（圖／潮水音樂提供）

且因應場館的特性，張信哲將「未來式2.0」和「未來式終極版」，做了巧妙的融合。張信哲昨晚除了〈愛如潮水〉，他也不忘獻唱〈過火〉、〈信仰〉、〈別怕我傷心〉等經典歌曲，讓全場歌迷聽得如癡如醉，此外，他此次還特別將〈找鑰匙〉、〈我是真的愛你〉放進歌單。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

推薦閱讀

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

孫鵬首度鬆口道歉！ 狄鶯鬧離婚9天「一時情緒」挽回二婚內幕曝光

孫鵬首度鬆口道歉！ 狄鶯鬧離婚9天「一時情緒」挽回二婚內幕曝光

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬　網笑懂了：越遠越像

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬　網笑懂了：越遠越像

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！　6字親揭夫妻現況：走一輩子的路

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！　6字親揭夫妻現況：走一輩子的路

吳卓源躲2月「終於公開露面」！登台超辣狂扭露裙底春光　網兩派掀戰

吳卓源躲2月「終於公開露面」！登台超辣狂扭露裙底春光　網兩派掀戰

「4000年一遇美女」超細肩帶突斷！鞠婧禕伸手撥髮…下秒險走光全被拍

「4000年一遇美女」超細肩帶突斷！鞠婧禕伸手撥髮…下秒險走光全被拍

小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」　見1開示眼眶突泛紅

小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」　見1開示眼眶突泛紅

曾國城讓臨盆妻「馬上去送200萬」！認了失去喜歡的朋友：很不值

曾國城讓臨盆妻「馬上去送200萬」！認了失去喜歡的朋友：很不值

張書偉完婚「這緣份很難得」數度淚崩　謝京穎踩高跟鞋16蹲

張書偉完婚「這緣份很難得」數度淚崩　謝京穎踩高跟鞋16蹲

黃仁勳被包圍「驚見180cm日劇男神」同場圍觀！　被認出親切掌鏡自拍

黃仁勳被包圍「驚見180cm日劇男神」同場圍觀！　被認出親切掌鏡自拍

曾虧謝京穎：妳只能嫁給張書偉　劇組意外成「見證人」

曾虧謝京穎：妳只能嫁給張書偉　劇組意外成「見證人」

玉兔「先有後婚2年」吐最大遺憾！泛淚怨尪：生完小孩就沒關係了嗎

玉兔「先有後婚2年」吐最大遺憾！泛淚怨尪：生完小孩就沒關係了嗎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

孫鵬首度鬆口道歉！ 狄鶯鬧離婚9天「一時情緒」挽回二婚內幕曝光

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬　網笑懂了：越遠越像

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！　6字親揭夫妻現況：走一輩子的路

吳卓源躲2月「終於公開露面」！登台超辣狂扭露裙底春光　網兩派掀戰

「4000年一遇美女」超細肩帶突斷！鞠婧禕伸手撥髮…下秒險走光全被拍

小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」　見1開示眼眶突泛紅

曾國城讓臨盆妻「馬上去送200萬」！認了失去喜歡的朋友：很不值

張書偉完婚「這緣份很難得」數度淚崩　謝京穎踩高跟鞋16蹲

黃仁勳被包圍「驚見180cm日劇男神」同場圍觀！　被認出親切掌鏡自拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

張信哲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. GMA35 H Party開趴倒數！　客語金曲入圍者齊聚嗨唱
  2. 麋先生端午突宣布「重磅喜訊」　歌迷一聽暴動：等12年了
  3. 52歲品冠認了身體出變化！　「1部位」嚴重衰退：小孩也傻眼
  4. 倪雅倫帶女兒飛韓國看Seventeen演唱會！　曝超丟臉插曲「粉絲全在看」
  5. 翻譯老師合照「邊佑錫麥架」！　畫面曝光...高出1顆頭：第一次看到
  6. 連獲奧斯卡！《不丹沒有槍》導演「台灣女婿」獲美榮譽博士
  7. 白敬亭、宋軼《長風渡》定情　網幫取小孩名「白居軼」
  8. 女星手遭愛犬咬出洞「地上大片血跡」驚悚照曝！　心碎：我是不好的主人
  9. 王以路女兒得知爸媽會比自己早走！　竟喊「要死全家一起死」督促媽健康
  10. 迪麗熱巴化身「最美黑天鵝」！　低胸辣露北半球...湧百萬人朝聖

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366