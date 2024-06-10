華人第一位！張信哲杜拜開唱「現場塞爆畫面曝」：真的很緊張

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王張信哲9日於杜拜可口可樂體育館開唱，也是首位於杜拜舉辦個人大型演唱會的華人歌手，現場萬人座無虛席，一開場就選唱《愛如潮水》這首招牌金曲，全場熱情大合唱，讓張信哲感動不已，「看到你們這麼熱情我就放心了，因為真的很緊張。」

▲張信哲杜拜開唱，現場萬人熱情讓他超感動。（圖／潮水音樂提供）

張信哲開心說，聽到大家的熱情歡呼聲真的放下一顆心，「據我所知，我很像是第一位在杜拜開唱的華語歌手對吧，所以不只我緊張，大家都緊張，以後還會不會有其他人來，就要看這場的反應，還有你們看得滿不滿意，但你們的表現我很滿意。」

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這場演唱會原訂今年2月14日舉辦，但當時因杜拜暴雨成災被迫延期至今，連場地都換了；張信哲表示，杜拜站對自己和所有華人觀眾都意義非凡，因此堅持不惜重金，將演出原汁原味帶到杜拜當地，所有台前幕後演職人員、軟硬體、聲光、機關都是一樣的，並沒有因來到海外而縮水，「來杜拜我們絕對不敢輕忽，把整套跟國內一樣的搬到杜拜來，所以杜拜的朋友們你們雖然沒在國內看過，但絕對跟國內標準一樣。」

▲▼張信哲將巡演原汁原味搬到杜拜，完全沒縮水 。（圖／潮水音樂提供）

且因應場館的特性，張信哲將「未來式2.0」和「未來式終極版」，做了巧妙的融合。張信哲昨晚除了〈愛如潮水〉，他也不忘獻唱〈過火〉、〈信仰〉、〈別怕我傷心〉等經典歌曲，讓全場歌迷聽得如癡如醉，此外，他此次還特別將〈找鑰匙〉、〈我是真的愛你〉放進歌單。