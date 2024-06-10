ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

記者田暐瑋／綜合報導

艾莉絲與英國外交官老公結婚後，目前已經移居倫敦一年多，10日她突然在臉書透露凌晨3時許，多名警察找上門，並進入家中盤問做筆錄，過程相當離譜誇張，讓她身心俱疲，並表明將會開直播還原整起事件經過。

▲艾莉絲家中被警方進入盤查。（圖／翻攝自艾莉絲臉書）

▲艾莉絲家中被警方進入盤查。（圖／翻攝自艾莉絲臉書）

艾莉絲10日在臉書PO出多張照片，透露當地時間凌晨3點半時，家裡門鈴突然急促響起，一台警車停在門口，並有2名倫敦警員上門盤問並做筆錄，除了最初的2名警員外，後來又有2名警員進入她的家中，共4名警員在家中盤查，對於這整起突如其來且極具戲劇性的事件，傻眼直呼：「非常誇張！」但疑似是因為整夜折騰讓她身心俱疲，並未詳細說明具體的事件內容，僅表示將於晚間8點開直播還原。

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉絲相當憂心她的安危，在留言區急問「怎麼會如此的突然」、「發生了什麼事啊？願你平安順利」、「天啊！！平安平安」。艾莉絲先前開直播分享在國外生活的心路歷程，邊擦淚邊說平常處理事業的心情沒人懂、身邊沒人可以分享，家人可能也會覺得在家不要還一直講工作，加上搬到倫敦後，少了很多可以和同事面對面的機會，工作的時候常常覺得「很寂寞」。

▲艾莉絲家中被警方進入盤查。（圖／翻攝自艾莉絲臉書）

▲艾莉絲家中被警方進入盤查。（圖／翻攝自艾莉絲臉書）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

推薦閱讀

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！　6字親揭夫妻現況：走一輩子的路

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！　6字親揭夫妻現況：走一輩子的路

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬　網笑懂了：越遠越像

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬　網笑懂了：越遠越像

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

「4000年一遇美女」超細肩帶突斷！鞠婧禕伸手撥髮…下秒險走光全被拍

「4000年一遇美女」超細肩帶突斷！鞠婧禕伸手撥髮…下秒險走光全被拍

張書偉完婚「這緣份很難得」數度淚崩　謝京穎踩高跟鞋16蹲

張書偉完婚「這緣份很難得」數度淚崩　謝京穎踩高跟鞋16蹲

小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」　見1開示眼眶突泛紅

小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」　見1開示眼眶突泛紅

黃仁勳被包圍「驚見180cm日劇男神」同場圍觀！　被認出親切掌鏡自拍

黃仁勳被包圍「驚見180cm日劇男神」同場圍觀！　被認出親切掌鏡自拍

孫鵬首度鬆口道歉！ 狄鶯鬧離婚9天「一時情緒」挽回二婚內幕曝光

孫鵬首度鬆口道歉！ 狄鶯鬧離婚9天「一時情緒」挽回二婚內幕曝光

唐綺陽被挖20年前「短裙辣舞畫面」　網一算驚呆：那時已經39歲

唐綺陽被挖20年前「短裙辣舞畫面」　網一算驚呆：那時已經39歲

曾虧謝京穎：妳只能嫁給張書偉　劇組意外成「見證人」

曾虧謝京穎：妳只能嫁給張書偉　劇組意外成「見證人」

華晨宇演唱會飆高音「震碎腎結石」　粉絲證言瘋傳…醫生給答案

華晨宇演唱會飆高音「震碎腎結石」　粉絲證言瘋傳…醫生給答案

子迂稱黃仁勳逛夜市「瞧不起台灣人」！遭百萬網紅Cheap轟：沒料又愛裝

子迂稱黃仁勳逛夜市「瞧不起台灣人」！遭百萬網紅Cheap轟：沒料又愛裝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！　6字親揭夫妻現況：走一輩子的路

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬　網笑懂了：越遠越像

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

「4000年一遇美女」超細肩帶突斷！鞠婧禕伸手撥髮…下秒險走光全被拍

張書偉完婚「這緣份很難得」數度淚崩　謝京穎踩高跟鞋16蹲

小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」　見1開示眼眶突泛紅

黃仁勳被包圍「驚見180cm日劇男神」同場圍觀！　被認出親切掌鏡自拍

孫鵬首度鬆口道歉！ 狄鶯鬧離婚9天「一時情緒」挽回二婚內幕曝光

唐綺陽被挖20年前「短裙辣舞畫面」　網一算驚呆：那時已經39歲

曾虧謝京穎：妳只能嫁給張書偉　劇組意外成「見證人」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

艾莉絲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蹦闆7位數首接代言！　認演藝圈賺錢慢「無興致發展」：還是帶貨好賺
  2. 男星貼辣妹熱舞！下秒褲襠竟卡住她絲襪　「臀襠相連」狂扭畫面曝
  3. 孫鵬首度鬆口道歉！ 狄鶯鬧離婚9天「一時情緒」挽回二婚內幕曝光
  4. 野生邊佑錫現身家樂福「找大西瓜自拍」！側拍照太萌　官方嗨翻回應了
  5. 艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　
  6. 玉兔「先有後婚2年」吐最大遺憾！泛淚怨尪：生完小孩就沒關係了嗎
  7. 吳卓源躲2月「終於公開露面」！登台超辣狂扭露裙底春光　網兩派掀戰
  8. 北影《福田村事件》頭香完售　林柏宏「主演2戲」全秒殺
  9. 小禎離婚5年「愛情是你想像的模樣嗎」 半夜突PO全黑圖：孤寂誰懂
  10. 金馬獎「設計大師」人生首登大銀幕！楊英風女親自監製

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366