艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

記者田暐瑋／綜合報導

艾莉絲與英國外交官老公結婚後，目前已經移居倫敦一年多，10日她突然在臉書透露凌晨3時許，多名警察找上門，並進入家中盤問做筆錄，過程相當離譜誇張，讓她身心俱疲，並表明將會開直播還原整起事件經過。

▲艾莉絲家中被警方進入盤查。（圖／翻攝自艾莉絲臉書）



艾莉絲10日在臉書PO出多張照片，透露當地時間凌晨3點半時，家裡門鈴突然急促響起，一台警車停在門口，並有2名倫敦警員上門盤問並做筆錄，除了最初的2名警員外，後來又有2名警員進入她的家中，共4名警員在家中盤查，對於這整起突如其來且極具戲劇性的事件，傻眼直呼：「非常誇張！」但疑似是因為整夜折騰讓她身心俱疲，並未詳細說明具體的事件內容，僅表示將於晚間8點開直播還原。

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉絲相當憂心她的安危，在留言區急問「怎麼會如此的突然」、「發生了什麼事啊？願你平安順利」、「天啊！！平安平安」。艾莉絲先前開直播分享在國外生活的心路歷程，邊擦淚邊說平常處理事業的心情沒人懂、身邊沒人可以分享，家人可能也會覺得在家不要還一直講工作，加上搬到倫敦後，少了很多可以和同事面對面的機會，工作的時候常常覺得「很寂寞」。

▲艾莉絲家中被警方進入盤查。（圖／翻攝自艾莉絲臉書）