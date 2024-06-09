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鍾瑶KID花蓮首航出發　遠征260公里黑潮創造歷史

記者葉文正／台北報導

華視、三立、日本極東與文策院聯手合製的實境綜藝節目《上船了各位!》，是今年夏天最瘋狂、最熱血的築夢冒險，今(9日)7位藝人胡宇威、蔡昌憲、雷艾美、瑞瑪席丹、鍾瑶、KID林柏昇、郭泓志將從花蓮港出發划獨木舟到日本石垣島，挑戰花60小時征服260公里的黑潮航程。

▲郭泓志(左起)、 KID林柏昇 、瑞瑪席丹、 蔡昌憲、 胡宇威、 雷艾美、 鍾瑤。（圖／華視提供）

▲郭泓志(左起)、 KID林柏昇 、瑞瑪席丹、 蔡昌憲、 胡宇威、 雷艾美、 鍾瑤。（圖／華視提供）

這是一場體力與意志力的大考驗，除了七位台灣藝人的參與外，此次節目中還有日本知名藝人羅蘭加入，身為應援團團長的他也將加入大家，一起划向石垣島，展現台日友好、一起幹大事！首航日藝人們各個摩拳擦掌，既興奮又緊張，更有許多熱情粉絲及親友團早起至港邊，熱情地搖旗吶喊、目送七人出航，祝福他們一帆風順、平平安安。
▲郭泓志(左起)、 KID林柏昇 、瑞瑪席丹、 蔡昌憲、 胡宇威、 雷艾美、 鍾瑤。（圖／華視提供）

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▲一行人上船出發了。（圖／華視提供）
今清晨七點藝人們集合於花蓮港準備入關出發，當被問及即將出航的心情與行前準備時，瑞瑪席丹說:「心情很緊張又很亢奮，所以有點沒睡好。不過不管有沒有挑戰成功，大家一起奮鬥努力向前就很令人感動！是非常好的經驗」。

▲郭泓志(左起)、 KID林柏昇 、瑞瑪席丹、 蔡昌憲、 胡宇威、 雷艾美、 鍾瑤。（圖／華視提供）

▲蘇凡海洋文化基金會蘇教授帶領大家海祭儀式。（圖／華視提供）

而在練習過程中時常暈船的蔡昌憲則表示「好像畢業旅行的心情一樣，昨晚睡睡醒醒好幾次，覺得好像已經睡很飽了，但其實沒有。」雷艾美為了出航的體力儲備都在吃，她說：「這一週都在補碳水，狂吃爆米花、吐司、米飯等。」

日前因密集訓練划船而導致手發炎的鍾瑶提及手的傷勢表示，其實會擔心手傷影響划船進度，但現在有感到手愈練愈強壯，應該是沒問題的，團隊中較具計畫性的胡宇威在出發前則是每天都在開會討論，不停地看海象、關心風向、浪況，擔心無法順利出航。

郭泓志很感激地說：「除了自己有去拜拜祈求一路平安外，還有收到許多粉絲到各大廟宇幫忙求平安符，十分感謝大家的集氣祝福。」KID則表示他們是藝能界史上第一批勇於接受這個挑戰的，所以真的一定要把它實現，目標大家一起把《上船了各位!》旗子插在日本石垣島上，創造歷史性的一刻。

昨(8日)更是雷艾美生日，出發前KID與其他夥伴們齊聲祝福艾美：「生日快樂！」，雷艾美感動地說:「今年的生日願望就是大家一起登石垣島！」而在旁的蔡昌憲突然大聲說出「今天是我跟老婆的六週年，老婆我愛妳！」閃瞎現場所有人，KID更接著說:「今天6月9日，69數字的組合很像雙魚座的符號，而我是雙魚座的人，所以這代表出海會很順利。」

本次能夠順利出航特別感謝台灣港務股份有限公司、花蓮港務分公司、移民署花蓮港分隊、關務署花蓮分關、花蓮港務警察總隊及海巡署花蓮商港等相關單位協助。《上船了各位!》由王威翔導演與張玉川製作人共同打造，是綜藝節目史上幹過最大的事，只靠兩艘獨木舟就要從台灣花蓮划至日本石垣島。

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KID, 鍾瑶, 蔡昌憲, 瑞瑪席丹, 郭泓志, 雷艾美, 羅蘭

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