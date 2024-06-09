未婚妻外貌被批評！香港男神Tyson Yoshi護愛飆髒話　女方回應高EQ

記者劉宛欣／綜合報導

29歲香港歌手Tyson Yoshi（程浚彥）在加拿大溫哥華的演唱會上向交往7年的女友Christy求婚成功，現場氣氛相當感人，準新娘感動落淚，網友紛紛慶祝兩人修成正果。Tyson Yoshi因「壞男孩」的外表和超級寵愛女友的性格在粉絲心中留下深刻印象，他的一句「保護身邊人都做不到，怎麼當男人！」更是廣獲好評。

▲Tyson Yoshi求婚女友成功。（圖／翻攝自Tyson Yoshi Instagram）

近日，有網友批評Christy的外表，毒舌說道：「大家會對Tyson和他女朋友這麼有共鳴，這麼覺得浪漫，很甜蜜，主要是因為他女朋友很普通，大家才會代入和幻想，他女朋友很漂亮大家不會有什麼反應。」引來大批網友批評，原PO見狀並未收斂反而補充：「對不起大家，其實他女朋友不是普通的，我錯了，是很普通。」Tyson Yoshi不久後現身留言區挺身護愛，回覆：「fxxk u on about」對方回覆「Thank you」後，Tyson Yoshi再用思考與腦的符號回應，疑暗示對方沒有腦。

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▲Tyson Yoshi護愛。（圖／翻攝自Threads）

Christy亦有感而發，發文談及外貌受關注一事，認為不應用一個人的外貌去判斷是否值得擁有幸福或一切，她說：「我的樣子就是我的樣子。」接著補充「人生又不是大型選美現場，不要把大家和自己弄得那麼辛苦，一直追逐別人的審美標準不知道為了什麼，最後又不是那些人為你人生買單，都是要自己付」。貼文獲逾7千個讚，網友紛紛稱讚她思考正向。

▲Christy發文。（圖／翻攝自Threads）