獨自重現GFRIEND名曲舞台！隊長所願「忍不住哽咽」：好久沒跳了

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女團GFRIEND於2021年被公司無預警宣布解散，是許多粉絲心目中的意難平，所幸成員們現在雖然身處不同公司，私下仍維持著好感情，經常曬出聚會的合體照。隊長所願近日登上劉在錫領軍的節目《玩什麼好呢》，被敲碗重現GFRIEND的舞台，沒想到她跳到一半竟突然情緒湧上，忍不住哽咽了。

▲所願登上《玩什麼好呢》重現GFRIEND舞台。（圖／翻攝自MBC）

所願登上最新一集的《玩什麼好呢》，逛了一圈主持群的二手攤，期間劉在錫許願「我真的很喜歡GFRIEND的歌，你方便表演一下GFRIEND的歌嗎？」，所願有些害羞地說「我好久沒有表演了，大概有3、4年了」，並擔憂地說「我把編舞忘光光了」，劉在錫則安撫「就跳妳記得的就好」，一旁李伊庚還貼心地用電風扇吹封製造華麗舞台效果。

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▲所願久違重現舞台感觸很深。（圖／翻攝自MBC）

所願在主持人們的簇擁下，跳起了〈Me Gustas Tu〉、〈Rough〉、〈Glass Bead〉（玻璃珠）等GFRIEND的超人氣歌曲，中途她忍不住表示「真的久違了，怎麼會哽咽呢？我不能哽咽，對吧？」一旁作為Lovelyz一員與她同時期活動的美珠，露出欣慰的表情。節目播出後，也讓廣大喜愛過GFRIEND的歌迷相當感動，並敲碗希望GFRIEND能合體登上《玩什麼好呢》。

▲所願跳到一半哽咽。（圖／翻攝自MBC）