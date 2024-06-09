祖雄求歡狂被拒！發火「為什麼騙人」 佳娜揭真實房事：有獸慾沒人性

記者潘慧中／綜合報導

烏克蘭女星佳娜與馬來西亞男星祖雄結婚後，育有一個女兒。然而，她最近上節目爆料，度蜜月期間，明明她已經懷孕了，身體很不舒服，老公卻一直求歡，「行為自私，有獸慾沒人性！」

▲佳娜爆料祖雄「行為自私，有獸慾沒人性」。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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佳娜在《11點熱吵店》透露，當時懷孕的她不只胸部很痛，渾身也不太舒服，「什麼都不想做。」未料，正值蜜月期間，祖雄完全「性」致盎然。

▲佳娜懷孕身體不適，祖雄頻頻求歡。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



「可以不要碰我嗎？現在可以不要嗎？」佳娜這麼跟祖雄說。沒想到，老公追問可以的時間，她只好先隨便說個時間，結果一到時間，老公再度求歡，那她直言：「天啊！我還不舒服！」

▲佳娜懷孕期間曾拒絕祖雄求歡。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



祖雄不死心又問了下次可以的時間，佳娜再度隨便說了一個時間，結果又上演同樣的求歡戲碼，她只好關燈假裝睡覺，但老公這次「爆炸了」，火大質問她「為什麼騙人」！

▲▼佳娜坦言祖雄最後被惹毛了。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



被主持人沈玉琳問到忍不了的真正原因時，祖雄解釋是因為當時剛好在度蜜月的關係，「就是期待有浪漫的回憶。」