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王小帥與胡波過節爭議大　北影宣布撤換評審團主席

記者葉文正／台北報導


台北電影節日前公布由大陸導演王小帥擔任「國際新導演競賽」評審團主席，但他過去對已故新銳導演胡波創作上的暴力言語再度被翻出，引來各界批評不適任此職務爭議，對此台北電影節也宣布取消對王小帥的邀請。

▲王小帥獲獎成績斐然。（圖／翻攝王小帥微博）

▲王小帥獲獎成績斐然。（圖／翻攝王小帥微博）
第26屆台北電影節公布「國際新導演競賽」評審團主席由柏林銀熊獎得主王小帥擔任，將與其他共5位在國內外擁有豐富經歷的國際影人，一起選出「最佳影片」及「評審團特別獎」得主。

▲王小帥遭北影撤換。（圖／翻攝王小帥微博）

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▲王小帥遭北影撤換。（圖／翻攝王小帥微博）
王小帥過去成績斐然，不過他過去擔任胡波榮獲第55屆金馬獎最佳劇情片大象席地而坐》製作期間，和製片妻子劉璇批評胡波，成了胡波自盡的主因，王小帥的訊息流出後，批評對方的作品「很糟很爛」、「我的聲望也更不希望看到費了那麼多心血的東西如此之爛，我要臉。但可怕的是你如此貪念不自知」，並要求胡波將4小時電影縮短至2小時，王小帥對於這些指控從未公開回應。


這次受邀擔任北影評審，王小帥因而被質疑是否適任「國際新導演競賽」評審團主席？台北電影節今天也回應，「台北電影節國際新導演競賽係台灣唯一針對國際劇情長片新導演舉辦的競賽，在邀請國際評審上，向來側重電影專業與國際性。王小帥導演曾獲柏林影展銀熊獎肯定，今年新作又入選柏林影展，專業與國際性均符合評審資格。惟北影吸收各方意見反思後，決定取消對王小帥導演的評審邀請，之後將另覓評審團主席，以維持影展正常運作。對造成社會大眾疑慮與王小帥導演的困擾，特此致歉。」

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